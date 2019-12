Superan adictos la capacidad del Gobierno

A pesar de que muchos centros de rehabilitación de adicciones operan con irregularidad e incluso violan los derechos humanos de los internos, cerrarlos es inviable porque el gobierno no tiene capacidad de atender a esa población.

El titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), Gady Zabicky Sirot, reconoció que éstos solventan una parte muy importante de las necesidades de las personas farmacodependientes y que el gobierno no cuenta con espacios suficientes para ese fin.

En México existen 2 mil 300 sitios de atención, de los cuales, sólo 500 cuentan con un permiso de funcionamiento avalado por el organismo y cumplen con la norma que se les exige.

Clasificó a esos lugares en tres rubros: clandestinos, que operan sin aval; los registrados, pero que no tienen certificados, y los que están acreditados por la Conadic.

Apuntó que en la mayoría no hay un trato inhumano, aunque no descartó que aún existen anexos en los que se priva ilegalmente de la libertad a las personas, no hay suficiente atención médica y se ignoran los derechos humanos.

Arturo Ortiz Castro, especialista en la prevención de adicciones y consumo de sustancias del Instituto Nacional de Psiquiatría (INP), advirtió que en muchos casos las personas son llevadas por la fuerza, sujetas a malos tratos y que, incluso, llegan a ser asesinadas, mutiladas o quemadas.

Zabicky Sirot dijo que la oferta de centros aumentaría si los que no tienen certificación estuvieran en el marco de la ley, y que podrían ayudar a desaparecer aquellos en los que persiste el maltrato.

‘Me pegaban, me violaron y tenía que comer en el suelo’, afirma víctima

En la calle Artículo 123, esquina con avenida Balderas, a unos pasos del Metro Juárez, algunas personas en situación de calle comentan que los peores sitios de rehabilitación a los que han ido son los llamados “fuera de serie”. Ahí, Ermerinda, quien está en silla de ruedas y a primera vista muestra signos de maltrato en el rostro, como cicatrices de quemaduras en su nariz, relata, entre lágrimas, que fue víctima de abuso sexual y le quitaron todo lo que tenía.

Apenas tiene noción del tiempo e hilar palabras le cuesta, pero recuerda que fue internada en un “fuera de serie” hace seis meses, lugar del que, afirma, escapó tras tres meses de maltrato.

“Me pegaban, no tenía dónde hacer del baño y tenía que comer en el suelo. Me violaron. Fue doloroso, y vendieron mi ropa y todo”, relata, al mismo tiempo que se acercan Lupita y Tadeo, una pareja con más lucidez al hablar, pero que no suelta un pañuelo con estupefaciente.

Cruzando la calle está Irving. Quienes lo conocen también señalan que estuvo en uno de esos lugares. Explica que sus piernas ahora son inservibles por maltratos en un anexo.

Quienes dieron su testimonio en la calle Artículo 123 aseguran que nunca les ayudó estar en esos centros; al contrario, los arruinó más y acentuó sus problemas con las drogas, que incluso distribuyen entre ellos en un intercambio.