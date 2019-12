Pequeñas especies

VOLVER A CASA EN NAVIDAD

Me encontraba en casa cuando faltaban algunos minutos para abrir la clínica en la mañana cuando escuché timbrar el teléfono, se trataba de una consulta de urgencia, un matrimonio llevaba a su perrita enferma y se encontraban afuera del consultorio, afortunadamente me encontraba de vacaciones en la escuela, así que en unos minutos estaba revisando a mi paciente. Se trataba de "Maggui", una perrita Schnauzer miniatura de dos años de edad, era la primera vez que la atendía, sus dueños un matrimonio joven los acompañaba la hermana de la señora, clienta de años, se veían muy preocupados, habían pasado la noche en vela al ver a su mascota enferma. Venían de la ciudad de Guadalajara a pasar la Navidad a nuestra ciudad. Antes de empezar con el historial clínico, inmediatamente me dijeron que al parecer había ingerido veneno para ratones, aunque no estaban seguros ya que habían recogido el que esparcieron en el jardín un día antes, pregunté sobre los síntomas y algunas manifestaciones de la perrita, mientras le tomaba la temperatura, noté que venía en estado de shoock, presentaba hipotermia, deshidratación y temblores, al decirme que había tenido varios cuadros de hematemesis (vómitos sanguinolentos), inmediatamente me imaginé lo peor, la semana pasado habíamos tenido el caso de un poodle que desafortunadamente había fallecido, presentaba los mismos síntomas y la intoxicación había sido también por veneno para ratones, por desgracia se trataba del mismo tipo, provoca... Más en la página 3