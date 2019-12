Irregularidades por 148 mdp en Saltillo

El Ayuntamiento de Saltillo registró irregularidades por 148 millones de pesos en el ejercicio fiscal del 2018, de acuerdo a la Cuenta Pública de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Del total de los recursos observados, se indica que de manera general se incluyen resultados obtenidos en la revisión que se realizó al cumplimiento que tuvo el estado de Coahuila al incorporar en la solución tecnológica denominada "Portal Para el Registro de CFDI"

En el rubro de Ingreso, la Auditoría indica que se detectaron deficiencias en la determinación de los elementos de las contribuciones, otorgamiento de descuentos e incumplimiento de disposiciones legales y normativas por 74 mil pesos.

Así como la falta comprobación por un valor de tres millones de pesos.

El Ayuntamiento de Saltillo tiene un plazo improrrogable de 15 días hábiles, en el cual se deberán atender los pliegos de recomendaciones. Se advierte que cuando los pliegos de recomendaciones no sean atendidos dentro del plazo señalado o que la documentación, argumentos o demás evidencia presentados no sean suficientes para atender las recomendaciones, la Auditoría Superior promoverá las responsabilidades, y en un plazo no mayor de 60 días hábiles sobre las respuestas emitidas por las entidades fiscalizadas se iniciaran acciones.

Entre las posibles acciones está "Presentar las denuncias y querellas penales que correspondan ante la Fiscalía Especializada por los probables delitos que se detecten derivado de sus auditorías; Coadyuvar con la Fiscalía Especializada en los procesos penales correspondientes, tanto en la etapa de investigación, como en la judicial. En estos casos, la Fiscalía Especializada recabará previamente la opinión de la Auditoría Superior, respecto de las resoluciones que dicte sobre el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal".