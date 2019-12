Portero aprovecha entrevista tras partido para pedirle perdón a su esposa

Pedro Gallese, exportero del Veracruz, se volvió viral en redes sociales por pedirle perdón a su esposa durante una entrevista en zona mixta tras un partido.

“Quiero mandarle este mensaje a mi señora que está pasando por momento bastante difíciles por mis errores que yo he tenido. No me justifico, pero quisiera que me de otra oportunidad. Sento que puedo perder a mi familia y sólo quiero recuperarla.", mencionó.

La súplica se dio luego de que el peruano fuera captado a las afueras de un hotel con Lucero Jara, una instagramer de 21 años de edad.

Tras difundirse las pruebas de la supuesta infidelidad, la esposa del arquero tomó las redes sociales para dar por terminado su matrimonio y anunciar su divorcio.