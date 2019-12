Nuestros subagentes, disfrazados de vendedor de gorritos y bufandas, nos reportan que el quinto besamanos de gobierno... O, bueno, dicho en otras palabras, el primer informe de resultados del tercer periodo como mandamás de Torreón de Jorge Zermeño estuvo frío, y no solo por las bajas temperaturas, sino por la gris organización del mismo. Para empezar, no lograron llenar el Teatro Nazas, algo común en sus actividades diarias, al parecer porque su equipo de logística no logra aún dar pie con bola. Los subagentes nos comentan que luego del informe de don Jorge algunos regidores oficiosos de la bancada priista, de esos que no más andan viendo a ver qué, se reunieron para alistar sendos dardos envenenados rumbo a Radio Torreón, ya que, según ellos, la radiodifusora, que tiene una concesión condicionada exclusivamente a la difusión cultural y educativa, se ha convertido en una plataforma de la Administración, e incluso transmitió en vivo el informe del alcalde, algo que a decir de los ediles del tricolor no pasaba ni en tiempo de ellos, que ya es mucho decir.

El alcalde tuvo su día y en lo único que se puede decir que fue austero fue en la contratación de conductores, pues utilizaron a los que ya hacen parte de la robusta nómina de comunicación, para que se encargaran de animar la "alfombra azul". Un enigma que sigue sin descifrarse es que si lo que buscan los funcionarios es que todos sepan lo que presumen el día de su informe, por qué a la incómoda prensa le prohibieron la entrada al teatro, con todo y que sobraron muchas butacas, y terminaron acorralados en el lobby frente a un televisor, aunque luego les salieron con que no querían que incomodaran a los invitados de lujo que habían asistido a la convocatoria. De los invitados especiales, ninguno a destacar, y ante el desaire de los gobernadores de Coahuila y Durango, solo acudieron el presidente del partido Acción Nacional, Marko Cortés, y el "chico maravilla" consentido del "góber" Miguel Riquelme, el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez. Entre los logros que presumió con sombrero ajeno don Jorge están el liderato del equipo de futbol Santos Laguna, la permanencia del Unión Laguna y las inversiones que han traído en conjunto con el Gobierno estatal, así como la obra pública en proceso, porque no las han terminado; y de las propias, el regreso del monumento del "torreoncito", que, por cierto, es costeado por la iniciativa privada, así como su "magna obra", la restauración de la Casa Mudéjar. Llamó la atención que cuando presentó la "obra terminada" del sistema pluvial en la Gómez Morín pusieron una imagen sin los debidos señalamientos viales, lo que dio pie a que las lenguas viperinas dijeran que a lo mejor se les había acabado la pintura, u otra vez la regó su equipo de comunicación. En la parte final del informe, cuando estaba durmiendo a los asistentes el secretario de Gobierno de la provincia de Coahuila, José Fraustro Siller, quien ni de mensajero del "góber" Riquelme la hace bien, se le empezó a dar salida a la ciudadanía para que se fueran formando en la fila de los tamales y el atole que estaban dando a las afueras del teatro, por lo que se perdieron las odas para la primera dama y presidenta del DIF municipal, Astrid Casale, quien quería brillar más que el alcalde. Y ya que hablamos de los grandes logros del quinto año del alcalde Zermeño, la Casa Mudéjar es un recinto que, pese a los detractores, le volvió a dar vida al Centro de la ciudad, e incluso se ha convertido en un lugar turístico con gran concurrencia, solo que su éxito le ha dolido al Instituto Municipal de Cultura y Educación únicamente, de donde deberá salir el presupuesto para su mantenimiento. Cuentas nuestros subagentes, disfrazados de almanaques del 2020, que a alguien se le pasó contemplar una partida presupuestal para sus actividades y funcionamiento, por lo que el área que encabeza el ex activista social de todas las causas Elías Agüero tendrá que hacerse bolas para ver cómo darle mantenimiento y programar actividades que no le salgan muy caras y evitar que el inmueble se vuelva un "elefante blanco". *********** A los que no les ha llegado el espíritu navideño es a uno que otro priista, que con tal de hacer oposición a la actual administración del alcalde Jorge Zermeño son capaces de inventar cualquier tipo de ficción e incluso creerse su propias 'fake news'. Nuestros subagentes, que se están volviendo expertos en detectar campañas negras, nos informan que la tarde de ayer en pleno caos por las compras de última hora, un taxista se estampó contra un motociclista, dejándolo en el suelo malherido, y coincidentemente quien andaba por la zona comprando los regalos para sus compañeros de cabildo era la regidora panista Thalía Peñaloza, quien pa'pronto se bajó de su coche para ayudar al accidentado. Pero en un acto de mal gusto los opositores, haciéndola de "Grinchs", le hablaron a cuanto medio de comunicación encontraron en la agenda, diciendo que doña Thalía había sido la autora del accidente, cuando en realidad la regidora panista sacó sus dotes de enfermería para brindar los primeros auxilios al motociclista en lo que llegaba una ambulancia de la Cruz Roja. La cosa es que lo que en un inicio pensaron sería la nota, terminó siendo un detalle corriente y de poca cortesía por parte de los desesperados miembros del tricolor, que, por lo que se puede apreciar, son capaces de inventar hasta lo que no con tal de dar la nota. *********** En su desesperación por mostrar que sí hacen algo y desquitan su sueldo, los integrantes del Instituto Electoral de Coahuila se han convertido en un verdadero ejemplo de eficiencia a la hora de perseguir a esos tramposos politiquillos que se aprovechan de los vacíos jurídicos y se adelantan a los tiempos de campaña. Nuestros subagentes, que todo lo oyen, nos comentan que lo único que ha causado un poco de malestar en varios sectores es el brazo armado del IEC, encabezado por Laura Patricia Ramírez, quien cobra en la dirección de asuntos jurídicos, quien se ha vuelto una experta cazadora, pero cuando esos suspirantes mal portados son del Partido Acción Nacional nada más, porque cuando se trata del partido en el poder ni siquiera son supervisados por el instituto, que vaya que le cuesta al Gobierno del Estado por los sueldazazos de sus funcionarios. Dicen que doña Laura, para evitar la fatiga, en lugar de investigar, prefiere atender sus quejas con base en lo que publican los medios de comunicación, y, si quiere aclarar algo, sencillamente le pide a la prensa que le informe cuándo, dónde, cómo y con qué objetivo entrevistan a un candidato. La cosa es que del IEC han salido solicitudes a varios medios de la provincia en las que piden decir la marca de las pilas con las que el reportero entrevistó a algún político. Muchos creen que se trata no más de una estrategia para mostrar que sí trabajan y son impecables. ¿Será?