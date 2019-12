Mandos de INE más que Ejecutivo

Con el rechazo del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE), éste formalizó que en 2020 los consejeros perciban remuneraciones de 60% más que el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Con esto, los consejeros percibirán 262 mil 634 pesos brutos al mes (sin impuestos serán 178 mil 591 pesos); es decir, 59.4% más que el Ejecutivo, cuya percepción neta mensual será de 111 mil 990 pesos. Consejeros y personal de mando no se someterá en 2020 al tope del salario presidencial porque se avaló que realizan "un trabajo técnico calificado o por especialización" previsto en el artículo 127 de la Constitución.

El titular del OIC, Jesús George, advirtió que esto se aplicó de forma generalizada al personal de mando. Para no incurrir en una violación constitucional, pues no está de acuerdo en que sus tareas sean de especialización, pidió que a él no se le pague más que al Presidente.

La Junta General Ejecutiva del INE aprobó ayer el Manual de Remuneraciones para los Servidores Públicos de Mando; avaló la publicación de la Estructura Ocupacional y la actualización de los tabuladores en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por lo que, como se adelantó el pasado 17 de diciembre, es un hecho que no reducirá salarios.

En los documentos se indica que los servidores de mando podrán, "acorde al grado de especialidad, sumarse hasta 50% de la remuneración total anual fijada para el Presidente".

Esa RTA para el Ejecutivo es de un millón 716 mil pesos, por lo que ahora personal "especializado" del INE podrá ganar hasta 858 mil 327 pesos más, como parte de su compensación garantizada anual.