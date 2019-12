Mujer recibe suéter de perro como regalo y se hace viral

Una mujer estadounidense ha compartido a través de redes sociales, el regalo que recibió por parte de su esposo, el cual resultó ser un suéter de perro debido a una confusión por parte de éste.

Según relató la señora residente de Texas, EUA, su marido le compró la prenda por la figura del camión rojo que posee ésta, ya que seguramente le gustaría a su esposa.

Cuando la mujer vio el suéter y se lo probó, detectó inmediatamente que había algo extraño pues la parte trasera quedaba corta y no poseía mangas, ya que se trataba de un suéter para perros.

"Me acomodé el suéter para darle vuelta y cuando lo hice, me di cuenta que las mangas estaban hechas de una forma tan graciosa que no sabía qué era lo que pasaba. Fue ahí que dije: ¡Este es un suéter para perro!", narró la mujer en el video que compartió donde muestra el regalo mientras se lo prueba.