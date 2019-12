AMLO da espaldarazo a Manuel Bartlett;

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su apoyo al director de CFE, Manuel Bartlett Díaz, porque siempre ha tenido una postura de defensa de los intereses del pueblo y de la nación, dijo.

Durante una gira de trabajo por la Central de Ciclo Combinado El Sauz de este municipio, el mandatario le dio un espaldarazo a Bartlett Díaz, luego de que la SFP exoneró al funcionario de los señalamientos de conflicto de interés, ocultamiento de conflicto de interés, enriquecimiento oculto y tráfico de influencias.

El titular del Ejecutivo recordó que su gobierno echó atrás los contratos "leoninos" con empresas de gasoductos cuyas condiciones habrían acabado con CFE.

"De ahí viene que no vean con buenos ojos a el licenciado Bartlett, pero yo lo apoyo, porque en este asunto y en otros ha tenido una postura de defensa de los intereses del pueblo y de la nación", dijo el Presidente.

Recordó que al final las empresas aceptaron revisar los contratos y eso significará en mediano plazo un ahorro de 4 mil 500 millones de dólares.

Al término del evento se le preguntó al director de CFE, Manuel Bartlett Díaz, sobre el espaldarazo presidencial.

-"¿Qué les pareció a ustedes?", reviró el también exsenador de la República.

-"¿Da por cerrado este capítulo?", se le insistió, pero el funcionaría guardó silencio y avanzó hacia la comitiva del presidente.

Antes, en su discurso, el presidente López Obrador reveló que Bartlett Diaz le pidió realizar una visita a las plantas productoras de energía de CFE.

"Cuando terminamos las giras de Pemex, me pidió el director de CFE que recorriéramos las plantas... Me hizo un motín emocional, no les comento su expresión, pero me dijo que se sintió desatendido".

López Obrador dijo que su gobierno destinará mayor inversión en CFE para consolidar a esa empresa del Estado mexicano.

El Presidente estuvo acompañado por el gobernador Francisco Domínguez, la secretaria de Energía Rocío Nahle y por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto.