Niño queda atrapado en una máquina de juegos

Esto ocurrió en una sala de juegos de Las Vegas, detalla el New York Post. Como se ve en el clip, compartido en Twitter, el menor sube por el juego mientras su madre intenta desesperadamente sacarlo, diciéndole: "Dale a tu mami tu otro pie".

Si bien el clip ha desatado varias risas, también se han acumulado las críticas hacia los padres, a quienes se les acusa de irresponsables por no vigilar de cerca a su hijo.

Have a kid it will be fun they said pic.twitter.com/4e95xzQYp7