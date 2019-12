Niegan panistas que preocupe caso García Luna

El dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, así como miembros destacados del partido en Coahuila, negaron durante esta semana que el proceso legal en Estados Unidos que enfrenta Genaro García Luna, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública en tiempos del presidente Felipe Calderón, sea motivo de preocupación.

Fue durante la visita que realizó ayer a la ciudad de Torreón con motivo del Primer Informe de Gobierno del alcalde Jorge Zermeño, que Marko Cortés negó que se trate de un asunto que haya encendido alguna especie de alerta entre los miembros de Acción Nacional, pues García Luna nunca perteneció al PAN y su conexión al partido solamente depende del expresidente Calderón, quien hoy se encuentra dirigiendo el proyecto México Libre.

"Genaro García Luna ni es, ni fue militante de Acción Nacional, fue un personaje invitado en un gobierno. Ese Gobierno, en todo caso, tendría que responder y él mismo por sus actos. Hemos dicho con toda claridad que toda persona, haya hecho lo que haya hecho, independientemente de con quién haya gobernado, debe de responder a las autoridades por sus actuaciones, en su caso por los hechos ilícitos", señaló Cortés.

Por su parte, el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, negó durante hoy jueves que el tema de García Luna represente una preocupación a los militantes del PAN, aunque prefirió mantenerse al margen en respeto de presunción de inocencia con el que cuentan todos los ciudadanos.

"En este caso él está enfrentando en la justicia americana alguna acusación...Pues que le corresponderá a él aclarar las cosas. Yo no quiero prejuzgar si es delincuente o no lo es. Ahora sí que tiene todo el derecho de defenderse", manifestó.

Sobre el mismo tema, también opinó el exalcalde de Torreón, Guillermo Anaya Llamas, quien consideró que habrá que esperar a que se desarrolle el proceso completo en contra del extitular de la Secretaría de Seguridad Pública para saber "con claridad lo que sucedió".

"Es una acusación que apenas va empezar un proceso. Todavía no sabemos bien todas las circunstancias, hay muchas dudas en el aire...Pues vamos a ver cómo va conformándose, pero yo no creo que afecte al Partido Acción Nacional, la verdad que no. Entiendo que Genaro García Luna trabajó con varios gobiernos del PRI, de Acción Nacional y gente muy cercana él está trabajando hoy con Morena...Hay que esperar cómo va avanzando ese proceso", señaló Anaya.

Genaro García Luna estuvo a cargo de ejecutar la estrategia de seguridad nacional contra el crimen durante el sexenio de Felipe Calderón. Fue detenido hace unas semanas en el estado de Texas bajo la acusación de conspirar en favor del tráfico de drogas y realizar declaraciones falsas en favor del Cártel de Sinaloa.

Dicha detención además ocurre un año después de que un testigo clave en el juicio contra Joaquín Guzmán Loera, declarara que "El Chapo" entregó sobornos millonarios a la entonces administración federal, esto en referencia a García Luna.

Opinan