'Quiero un padre muy bueno'; carta de niño para Santa conmueve al público

La desgarradora carta de un niño para Santa Claus, ha conseguido conmover al público debido a que el menor pide como regalo 'un papá muy bueno', después de que él y su madre se vieran en la necesidad de huir de su casa por violencia doméstica.

De acuerdo a la información compartida por medios internacionales, Blake de 7 años y su mamá tuvieron que buscar refugio en un albergue comunitario para víctimas de violencia intrafamiliar, en Texas, Estados Unidos, después de escapar de las agresiones recibidas por el padre del menor.

Debido a la temporada, el niño escribió una carta a Santa Claus en la que además de narrar su problema y expresar su sentir por la situación, le pide algunas cosas de utilidad, pero principalmente 'un papá que sea muy bueno'.

"Teníamos que salir de nuestra casa. Papá estaba enojado. Teníamos que hacer todos los quehaceres. Mamá dijo que era hora de irnos y que iríamos a un lugar más seguro donde no tengamos miedo. Todavía estoy nervioso. No quiero hablar con los otros niños. No tenemos ninguna de nuestras cosas aquí ¿Podrías traer algunos libros, un diccionario, una brújula y un reloj? También quiero un padre muy, muy, muy bueno ¿Puedes hacer eso también?", se lee en la carta del pequeño Blake.

La página SafeHaven of Tarrant County en Facebook, fue la responsable de compartir la carta del niño, añadiendo además que gracias a que se volvió viral, recibieron varias donaciones con las que podrán entregar a Blake exactamente lo que pidió.