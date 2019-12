Lujoso yate se estrella en un puente y un par de mujeres continúan tomando vino

Los hechos tuvieron lugar durante el domingo, cuando el barco del multimillonario empresario pakistaní, Alshair Fiyaz, impactó contra la enorme estructura accidentalmente, en una isla del Caribe. Recogen medios internacionales.

Pero lo que ha llamado la atención del público, es el actuar de dos mujeres que se encontraban junto con otras personas sentadas en una barra de bebidas, pues contrario a huir como el resto, continuaron sentadas mientras consumían sus bebidas como si no pasara nada.

Cabe destacar que no se reportaron lesionados a causa del incidente, pues el capitán del yate había avisado previamente a las personas que ocupaban la cabina el problema que tenían con el enorme bote, por lo que alcanzaron a evacuar a tiempo.

Obsessed with the two women who just sit there with their wine and don’t even move pic.twitter.com/Bwmw0RfgtH