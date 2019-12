Venden editorial de periódico a 0 pesos con tal de que sobreviva

Larry Persily, el dueño de Skagway News, un pequeño periódico en un pueblo de Alaska, está vendiendo su editorial a cero pesos, todo con tal de que la publicación continúe.

Persily dice que ya no puede trabajar, pero no quiere que el periódico muera. Fundado en 1978, Persily mismo lo había comprado apenas a inicios de 2019, dice el diario The Guardian.

La condición que pone es que el comprador viva al menos un año en Skagway, un pueblo de mil habitantes. El nuevo dueño también se convertirá en editor y reportero. Pero eso no es todo, para llegar a la imprenta hay que recorrer unos 200 kilómetros llenos de nieve y las tiendas cierran todo el invierno.

Ya hay varios interesados y es que el mismo Persily lo describe como una experiencia ‘automotivada’.

DA.