VIRAL: Niño llora de felicidad por terminar su última quimioterapia

De acuerdo a la información compartida por medios internacionales, a Steven Cotter Jr. residente de Oklahoma, Estados Unidos, se le diagnosticó leucemia linfoblástica aguda en 2016, cuando sólo tenía 6 años.

Desde entonces, acompañado de su familia luchó contra la enfermedad a base de tratamientos, los cuales finalizaron el sábado cuando Steven tomó la última píldora de su quimioterapia.

Un video registrado por su madre, Ashley Cotter, se aprecia al pequeño recargado sobre una mesa, sin poder contener las lagrimas al ingerir el último medicamento, mientras su familia le aplaude.

WATCH: Nine-year-old, Steven Cotter Jr., was diagnosed with Acute Lymphoblastic Leukemia, and after three years of chemo, he took his last chemo pill this weekend.



(Video courtesy: Ashley Cotter)



Story on https://t.co/dKc3jrHnGF: https://t.co/0lIPKZvI8a pic.twitter.com/Ung9yzaiHl