Madre tira a sus hijos en la calle y no se da cuenta

Circula en internet un video tomado en la ciudad de Janty-Mansisk, en Siberia, en el que se ve a una madre tirar a sus hijos del trineo en que los jalaba y ni siquiera darse cuenta de lo sucedido.

Como se observa en el clip, la mujer va cruzando la calle mientras jala el trineo donde vienen montados sus hijos, que de pronto caen y se quedan a medio camino.

Ella sin embargo no nota nada y sigue caminando, aunque al menos los vehículos se quedan detenidos. No es hasta que un conductor lo toca el claxon que la mujer voltea hacia atrás para ver que sus hijos ya no vienen a su lado y regresa para recogerlos.

