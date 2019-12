Nueva cinta de Star Wars provoca que fan llore 10 veces

En la sala de cine se escuchaban suspiros cada vez que una referencia a las cintas clásicas de "Star Wars" aparecía en la pantalla y las risas se tornaban en llanto cuando algo inesperado sucedía.

Algunos fans compartían su opinión en voz baja con el de al lado y esto más que molestar a alguien hacía que los que alcanzaban a escuchar pararan la oreja por si algún detalle de la película había pasado por alto. Así fue como algunos vivieron la madrugada de este jueves el estreno en México de "Star Wars: El ascenso de Skywalker".

En el Estado de México, en un complejo de cines ubicado en Cuautitlán fueron los más jóvenes los que salieron satisfechos. En cuanto apareció en la pantalla el logo Lucas Films el primer suspiro de la noche se escuchó.

"Lloré como diez veces, creo que es mi película favorita de 'Star Wars' hasta ahora", comentó Yoselin, chica de 20 años.

"La anterior película es medio rara y yo no sabía qué pensar de esta pero fue mucho más de lo que esperaba. Fue muy bueno", dijo.

Jorge, un joven de aproximadamente 18 años se dijo feliz pues la cinta superó sus expectativas.

"De lo que vi en el tráiler esto fue completamente diferente y de hecho siento que estuvo mejor que otras".

Otra de las asistentes, Alicia, de 28 años coincidió en que muchos de los giros de la cinta dirigida por J.J. Abrams la tomaron por sorpresa.

"Me gustó mucho, hubo partes que disfruté bastante y que no me esperaba. También había cosas que veía venir. Me gustó la manera en que utilizaron los viejos personajes y los simbolismos que le dieron a los sables".