Padre se hace viral por sus carteles de bienvenida para su hija

"Cada vez que mi papá me recoge del aeropuerto, hace una señal...", escribió ella en una publicación que luego se hizo viral, reporta Fox News.

En una imagen el padre de Courtney aparece dándole la bienvenida con un letrero que la identifica como ‘Miss Oregón, en otro él va disfrazado de Elfo con un letrero que lee que Courney está en la lista de Santa y en otro por ejemplo, su letrero sólo lee ‘Kardashian’.

La ocurrencia de este padre de familia está encantando y ganándose aplausos de los internautas.

Every time my dad picks me up from the airport he makes a sign ... pic.twitter.com/7ubqntpHeT