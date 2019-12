Jonathan Orozco se quedará con Santos hasta 2021

La directiva del Santos Laguna dio a conocer ayer, la renovación del contrato del guardameta Jonathan Orozco con el equipo Albiverde, hasta el año 2021, garantizando la continuidad del hoy capitán del conjunto lagunero. Orozco arribó a la institución santista en 2017 y hasta el momento ha disputado seis torneos de Liga MX con los Guerreros, sumando más de cien partidos.

El arquero, quien recientemente fue convocado a la selección nacional de México, ha jugado cuatro liguillas con el equipo santista y fue clave en la consecución del sexto título del club, en el Clausura 2018. Con respecto a esta renovación, el cancerbero mencionó.

"Estoy muy contento, ya veníamos platicando con la directiva acerca de renovar, estoy muy feliz en Torreón y con el equipo. La responsabilidad que me dieron de ser el capitán la he afrontado de la mejor manera posible, obviamente con la espinita clavada de obtener esa séptima estrella que queremos y que no dejaremos de pelear para lograrla".

En relación a sus objetivos en las competencias en puerta, puntualizó.

"No voy a descansar hasta levantar la Copa, poder ser el que lo haga, tengo una ilusión muy grande, es un reto importante en mi carrera. Con este equipo, con la calidad de los compañeros y con lo bien dirigidos que estamos con el profesor Guillermo Almada, sé que lo lograremos", concluyó.

Los Guerreros del Santos Laguna continúan con la segunda etapa de su pretemporada y ayer trabajaron a triple sesión en las instalaciones de su hotel de concentración en Cancún, Quintana Roo, donde una pertinaz lluvia no fue impedimento para realizar el acondicionamiento físico.

El conjunto Albiverde sostendrá hoy su primer partido amistoso de preparación, enfrentando a los Cimarrones de Hermosillo, Sonora, equipo que milita en el Ascenso MX y que será el primer sinodal para los Guerreros durante la actual pretemporada.

Además, durante el fin de semana, los Albiverdes se medirán a los Potros de Hierro del Atlante y se confirmó otro partido amistoso, a jugarse el próximo sábado 4 de enero de 2020 en la ciudad de Monterrey, teniendo como rivales a los Tigres de Nuevo León, en el último duelo antes del inicio del torneo Clausura 2020.

Los Guerreros realizaron ejercicios de acondicionamiento físico, por igual en arena, terreno de juego y al interior del hotel, además de trabajo con balón, redondeando sesiones intensas bajo el mando del preparador físico, Rubens Valenzuela.

El uruguayo habló en torno al plan que han seguido hasta el momento, para tener a los jugadores en el mejor nivel físico posible: "hicimos una readaptación de cuatro o cinco días en Torreón, este grupo trabaja muy bien, tienen mucha disposición, están siempre alegres, a pesar de las inclemencias del tiempo aquí en Cancún, a pesar de que no nos ha tocado buen clima, hemos sacado adelante los objetivos que perseguíamos", señaló.

6 TORNEOS ha disputado el regiomontano bajo los tres postes del arco santista.

Para el preparador físico Albiverde, las cargas de trabajo están muy claras, sabiendo que no se hace el mismo trabajo que en la pretemporada de verano, ya que durante diciembre, la pausa es más corta.

"No debemos olvidar que estamos en una etapa que es la base entre dos torneos, yo la llamo readaptación y es dar un toque a las carencias que pudiera tener cada uno de los jugadores, se atiende mucho el tema de prevención de lesiones, porque tuvimos algunas durante la temporada anterior. Tenemos un planteamiento que hace que la parte física sea importante para la forma de jugar del entrenador, pero la mayor importancia es la voluntad, el espíritu de los jugadores para soportar este tipo de actividad, tenemos jornadas a triple turno, entonces no es fácil empezar a las seis de la mañana, terminar a las diez de la noche, pero todo se debe a la disposición del grupo, nosotros resaltamos mucho eso", admitió.

El funcionamiento en lo deportivo no será prioridad para el cuerpo técnico durante el juego amistoso de hoy, ya que se centrarán más en el aspecto físico.

"Con el profesor Almada planificamos que no le vamos a dar tanta importancia al rendimiento deportivo en estos partidos, sino que los vamos a usar como un entrenamiento más, sobre todo con Cimarrones y Atlante, ya con Tigres será otra cosa, porque vamos a estar muy cerca del inicio del torneo y será un partido para afinar detalles, pero ahora lo más importante es darle volumen y carga de trabajo a los futbolistas, casi todos los jugadores van a tener el mismo volumen de trabajo", añadió Valenzuela.

A pesar de que Santos se quedó corto en su intento por hacerse de su séptimo campeonato durante el Apertura 2019, para el preparador físico del equipo, el balance es por de más positivo.

"Quizá el objetivo primordial no se consiguió, pero se consiguieron un montón de objetivos parciales, que para nosotros como cuerpo técnico tienen valor, quizá para el hincha no tiene valor, pero hay un montón de cosas que alcanzamos, se estableció una forma de jugar en poco tiempo, se creó una forma de trabajar que los muchachos asimilaron bien, se recuperaron jugadores hasta lograr llegar a la selección, nosotros estamos muy conformes, quizá la última imagen es que quedamos fuera en el primer cruce, pero logramos muchos objetivos y esperamos que la temporada que estamos empezando, sea de mejores resultados finales, pero esperamos que sea de los mismos resultados parciales", culminó.

Quedó definido el calendario de la ronda eliminatoria de octavos de final que sostendrán los Guerreros del Santos Laguna durante la Copa MX, instancia en la que tendrán como rivales a los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

El partido de ida se jugará el miércoles 22 de enero a las 21:00 horas en el estadio Corona, mientras que la vuelta se disputará el miércoles 29 de enero, en el estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, a las 19:00 horas; el ganador de esa llave, enfrentará en cuartos de final al vencedor entre los Toros del Atlético Celaya y los Rayados del Monterrey.

Santos Laguna estaría en la víspera de anunciar oficialmente dos bajas en su plantel actual, ya que el defensa central, Óscar Bernal y el volante Javier Cortés, no entrarían en planes del entrenador Guillermo Almada para el Clausura 2020.

Bernal ya habría sido liberado por la directiva para buscar acomodo en otro equipo, mientras que Cortés también sería puesto transferible.

En el caso del ecuatoriano Ayrton Preciado, está realizando la pretemporada al parejo de sus compañeros y se espera que pueda tener regularidad en la cancha durante el próximo torneo.