Madre le hace una broma a su hijo rasurándole la cabeza

Una madre de familia de Gales les está haciendo bromas a sus hijos y culpando a un muñeco elfo navideño para rematar la burla.

El muñeco denominado "Elf on the Shelf" se ha convertido en una tradición en las fiestas navideñas, en las que el elfo supuestamente espía a los niños los días previos a navidad e informa Santa Claus sobre cómo se han comportado, detalla el New York Post.

Aprovechando esta idea Amanda Johns, madre de tres hijos, rasuró la cabeza de su hijo adolescente, con quien había acordado previamente la broma, escribiendo la palabra elfo en su cabeza y luego culpando al muñeco de todo. Cuando su otra hija despertó y vio la escena, se sorprendió, pensando que de verdad había sido el elfo.

No es la primera broma que Amanda y sus hijos se hacen entre sí, lo que llevó a varios internautas a criticar la medida. Ella asegura que su hijo aceptó la broma y le cortó el cabello con su consentimiento, esperando hacer reír a su hermana. "Vale la pena ver la cara de Tegan iluminada por la mañana", dijo.

En años pasados, ella reemplazó todas las fotos familiares en la casa con fotos de elfos, y le dio a su hijo un cambio de imagen mientras dormía, con abdominales dibujados. "Es muy divertido para todos nosotros", agrega la madre.

DA.