El tuit informativo sobre Realmente Amor que se hizo viral

Un tuit recientemente publicado se hizo viral luego de compartir un pedazo de información que impresionó a los fans, la diferencia de edad entre Keira y Thomas es de solo 5 años, detalla el New York Post.

Actualmente ella tiene 34 años y él 29, así que en la película, ella tenía 18 y él 13. La comparativa sin embargo resulta interesante.

DA.

Yearly reminder that there is only a five year age gap between Thomas Brodie-Sangster and Keira Knightley in Love Actually pic.twitter.com/ciC4v75ZPO