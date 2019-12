Pokémon GO desata lagrimas entre sus fans con emotivo anuncio

La compañía desarrolladora de videojuegos Niantic, se prepara para implementar mejoras en el juego para celulares, características que incluirá una mejor interacción entre entrenadores y sus compañeros Pokémon, función que llevará por nombre 'Aventuras con tu compañero'.

Esta modalidad incluirá una interacción única con cada criatura como caminar junto con tu compañero en el mapa, ayuda de éste para capturar a otros Pokémon, mejora en los combates, tomarse fotografías con él y alimentarlo, detalles que harán una experiencia inolvidable para los jugadores.

Para anunciar estas nuevas funciones, Pokémon GO ha logrado un ingenioso y emotivo comercial que muestra la infancia de un joven con su inseparable compañero de peluche 'Squirtle' y como pese a los años éste sigue guardando un enorme cariño a la criatura, ahora teniéndolo como amigo dentro del juego.

A tan sólo un día de haber sido compartido el video, ha conseguido más de un millón de reproducciones en Twitter, además de miles de comentarios aplaudiendo el trabajo hecho por Niantic.

We’re excited to announce that Trainers and their #PokemonGOBuddy will soon have more ways to connect, interact, and explore the world.



It’s time for another adventure, Trainers. A Buddy Adventure. https://t.co/yQdhgwU8t1 pic.twitter.com/fZRm7UAwZO