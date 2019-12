Recuerdos del ayer

El sábado anterior celebraron su Posada navideña los ex jugadores de los desaparecidos equipos Laguna y Torreón en un ambiente de nostalgia y camaradería, en esta ocasión con un sentimiento de tristeza por el sensible fallecimiento de cinco de sus ex compañeros durante el presente año.

El anfitrión de la reunión fue el defensa central Valdemar García Cansino, quien llegó al equipo Laguna en la temporada 1969-1970 procedente de los Niños Catedráticos del Atlas, con los que había sido Campeón de Copa en 1966. “Valde’’, como le dicen sus compañeros, se arraigó en La Laguna y desde hace años su casa es el punto de reunión de los ex jugadores de los equipos Laguna y Torreón, en esta ocasión convivieron durante varias horas en un ambiente de camaradería, recordando anécdotas personales y vivencias de su carrera deportiva. Por parte del equipo Laguna asistieron Pedro Salinas Montelongo, Rafael “El Pelé’’ Padilla, Carlos “La Banana’’ Ortiz, Valdemar García, Jesús Annet, Arturo Ortiz Castañeda y algunos exjugadores del Santos Laguna IMSS, entre ellos Gerardo “El Manquito’’ Villalón junior, Francisco Ríos y Joel “El Café’’ Flores, quienes se han unido al grupo de ex jugadores de la Ola Verde. De los Diablos Blancos de Torreón estuvieron presentes Eduardo “Lalo’’ Mendoza, Juan Manuel “El Chamaco’’ Valadez y René Vizcaíno, sin faltar por supuesto Basilio Amezcua, quien ha jugado un papel importante en la tarea de reunir a los ex jugadores de los dos equipos que representaron dignamente a la Comarca Lagunera en el futbol profesional en las décadas de los sesenta y setenta. A últimas fechas se han agregado al grupo algunos ex jugadores de otros equipos radicados en la Comarca, como es el caso de Leopoldo Barba Cortés, quien jugó en Jabatos de Nuevo León, Veracruz y Tigres UANL, siendo bien recibido por los ex integrantes de la Ola Verde y de los Diablos Blancos. Este año fallecieron en diferentes fechas cinco ex jugadores: Marcos “El Mocoso’’ Rodríguez y Juan Manuel “El Membrillo’’ Cuéllar del equipo Laguna; Raúl “El Güero’’ Navarro, José “La Caica’’ Zamora y Javier “El Capi’’ Lima de los Diablos Blancos de Torreón. El próximo 31 de diciembre los ex jugadores de ambos equipos han sido invitados por su compañero Eduardo “Lalo’’ Mendoza a la tradicional comida que cada año les ofrece en el ejido Luchanas, Coahuila. RECONOCIMIENTO El consejo directivo del Club Deportivo San Isidro, presidido por Francisco Prado, develó una placa de reconocimiento a seis ex jugadores profesionales, socios de este club, que militaron en los desaparecidos equipos Laguna y Torreón, siendo los homenajeados Salvador Kuri, Valdemar García Cansino, Rafael “El Pelé’’ Padilla, Juan Manuel “El Chamaco’’ Valadez, Elías “La Chuleta’’ Aguilar y el recién fallecido Francisco Javier “El Capi’’ Lima. La placa se colocó en el punto de confluencia de los campos de futbol número uno y dos de las instalaciones de Nuevo San Isidro, contando con la presencia de los homenajeados y miembros del consejo directivo del Club Deportivo San Isidro, quienes reconocieron la trayectoria profesional de cada uno de los seis homenajeados. GOLEADOR HOSPITALIZADO Elías “La Chuleta’’ Aguilar, autor del tercer gol que le dio el empate a tres al equipo Torreón frente al Zacatepec, resultado con el cual se logró el ansiado ascenso a Primera División, se encuentra hospitalizado desde hace días en el Hospital General de Zona número 16 del IMSS para ser intervenido quirúrgicamente en el transcurso de la presente semana. Como se recordará los desaparecidos Diablos Blancos de Torreón lograron el ascenso a Primera División el domingo 26 de enero de 1969 en la jornada 31 de la temporada 1968-1969, tres fechas antes de que concluyera el torneo. Al igual que el Laguna, los Diablos Blancos lograron matemáticamente el ascenso frente al Zacatepec en el Estadio Agustín “Coruco’’ Díaz del Ingenio Azucarero, en donde empataron a tres goles con los Cañeros en un partido muy disputado de principio a fin. El Zacatepec se puso adelante en el marcador al minuto 12 con gol de Roberto “El Monito’’ Rodríguez, empatando el marcador Raúl “El Gallo’’ Ramos al minuto 23. El medio volante Rito Sotelo adelantó a los Cañeros dos goles a uno al minuto 27, así se fueron al descanso. Los Diablos Blancos empataron a dos al minuto 59 con gol de Jesús Puentes, pero los Cañeros volvieron adelantarse en el marcador al minuto 63 con anotación de Hernández. Cuando faltaban diez minutos para que concluyera el partido Elías “La Chuleta’’ Aguilar anotó un golazo para empatar a tres el marcador. Con el punto obtenido el Torreón logró el ansiado ascenso. La alineación de los Diablos Blancos contra Zacatepec fue la siguiente: Salvador Kuri en la portería, Antonio Pazos, Juan “El Casquillo’’ Reyes, Francisco Javier “El Capi’’ Lima y Jesús Puentes en la defensa, Manuel Vilchis y Rafael “La Henra” Ramírez en el medio campo, Genaro Torres, Elías “La Chuleta’’ Aguilar, José “La Caica’’ Zamora y Raúl “El Gallo’’ Ramos en la delantera, bajo la dirección técnica de don Grimaldo González. Los aficionados de antaño han recordado siempre la anotación de Elías “La Chuleta’’ Aguilar, pues fue clave en el ascenso que lograron los inolvidables Diablos Blancos de Torreón hace 50 años. ¡Hasta el próximo miércoles! Sergio Luis Rosas [email protected]