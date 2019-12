Pide AMLO revisar papel de agencias de EUA en caso García Luna

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofreció este miércoles su habitual conferencia matutina con medios de comunicación, desde Palacio Nacional.

En el acto, el mandatario estuvo nuevamente acompañado por el Gabinete de Seguridad, para seguir respondiendo preguntas tras la presentación ayer martes del reporte sobre cómo se encuentra el país en este rubro.

López Obrador señaló ante los cuestionamientos que no existe alarma en sectores empresariales por las condiciones de seguridad en México, al tiempo que afirmó que se trabaja de forma especial en el combate al robo a transportistas.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, reiteró lo dicho por el Ejecutivo federal y agregó que, teniendo como base la coordinación, se ha logrado disminuir los índices de robo al transporte de carga.

Respecto al tema de los gobernadores señalados de no asistir a las reuniones de seguridad, López Obrador evitó polemizar y dijo ser respetuoso, aunque consideró que "quien se levanta temprano tiene alguna ventaja".

Sobre este tema, Durazo destacó la labor del gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, que aunque dijo que normalmente no asiste a las reuniones y envía a su secretario de Seguridad, "es uno de los más comprometidos" en la materia.

Cuestionado sobre el tema de Genaro García Luna, el presidente mexicano reiteró que se colaborará con el gobierno de Estados Unidos en todo lo que se solicite.

No obstante, aclaró que en México, no se pedirá una investigación porque su gobierno podría ser acusado de "perseguir" o de tener "propósitos políticos", pero consideró que las agencias estadounidenses que actuaron en este país sí deberían ser incluidas en la indagatoria contra García Luna.

"Que en toda esta investigación también se revise la actuación de las agencias de Estados Unidos que actúan en México y los gobiernos extranjeros porque a ver, lo de 'Rápido y Furioso', no fue convenido, no fue un acuerdo, estuvo muy mal que lo permitiera el Gobierno mexicano", dijo.

"Los crímenes que se cometieron por ese operativo fallido son la responsabilidad de los dos gobiernos, también ese se tiene que tomar en cuenta", comentó durante su conferencia de prensa mañanera.

Acompañado por su Gabinete de Seguridad, López Obrador cuestionó que cómo era posible que se acuse a García Luna de una presunta protección a una organización criminal (Cártel de Sinaloa) y cuando el exsecretario de Seguridad del expresidente Felipe Calderón terminó su cargo se fue a vivir a Estados Unidos y compró propiedades como se sabe.

"¿Qué cosa fue lo que falló ahí? Esos asuntos son los que se tienen que atender y nosotros no estar permitiendo que se interprete que estamos persiguiendo a un expresidente".

En ese contexto, el presidente López Obrador reiteró que colaborará con la información que necesite Estados Unidos y que su gobierno no será tapadera de nadie.

Señaló que no es perdonar al gobierno de Felipe Calderón, es tomar la iniciativa sin encubrimiento, no encubrir, no es perdonar.

En ese sentido, sobre si el expresidente Felipe Calderón debería enfrentar un proceso o una investigación tras la detención del exsecretario de Seguridad, López Obrador indicó que su postura es darle cabida a esa indagatoria, pero solo "si los ciudadanos solicitan consulta para investigar a expresidentes, (así) nosotros actuaremos".