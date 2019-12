"Contra las cuerdas" agarró la incómoda prensa al jefazo de la Policía de Torreón, Primo Francisco García Cervantes, y tan solo en el primer "asalto" lo puso a confesar entre titubeos que su cachorro, Primo Emmanuel García, sí fue aquel misterioso ciudadano que hace casi un mes se vio involucrado en tremendo altercado con los feroces agentes de vialidad, quienes andan tan imparables que incluso a los de casa muerden, y no lo perdonaron en el filtro de alcoholímetro de aquella madrugada. La sinceridad de don Primo padre tiró por la borda la estrategia de comunicación del Ayuntamiento: negarlo todo sobre todas las cosas, y comprobó la hipótesis de que el hijazo de la vidaza sí se encontraba presente en el zafarrancho que terminó en agentes de la Policía Municipal correteando y agrediendo a agentes de Tránsito y Vialidad, en una escena que al único que terminó perjudicando fue al jefe de ambos, el alcalde Jorge Zermeño.

A los que les salió "el tiro por la culata", al menos en cuanto a bromas se refiere, fue a los flamantes transportistas de Torreón, quienes durante los recorridos de prueba del Metrobús Laguna vivieron un bochornoso momento al recibir un contundente gancho al hígado por parte de una ciudadana. Nuestros subagentes, disfrazados de asientos nuevos, cuentan que para la demostración de cómo funcionarían las unidades de una de las empresas interesadas en invertir en esta obra se invitó a los concesionarios, funcionarios y medios de comunicación a un recorrido. Durante el trayecto una ciudadana que esperaba uno de los autobuses desvalijados de la ruta del bulevar Revolución fue interceptada por un grupo de funcionarios, quienes la invitaron a subirse. En el camino, los truculentos transportistas, liderados por José Ángel Cuellar, le lanzaron varios dardos envenenados a la señora, diciéndole que no se asombrara por estas unidades, ya que no contaban con espacio para sus bolsas de mandado, y que de qué le iban a servir los servicios de wifi o de aire acondicionado, y sobre todo que pagaría hasta 20 pesotes. Cansada de que la estuvieran hostigando, la doña les dio su "estate quieto" al gritarles en un tono decoroso y airado que no le importaría pagar los 20 pesos, con tal de tener unidades con buen servicio como aquella en la que se encontraba, y no las chatarras con ruedas que tenía que soportar a diario. Sorprendidos por la certera respuesta y ante las burlas de los demás, a los empresarios del transporte no les quedó más que tomar asiento y apreciar el recorrido.

***

Ya encarrilados en la ola de informes, los alcaldes de la Cuarta Transformación en La Laguna de Coahuila hicieron lo propio. Para el besamanos de su primer año como mandamás de Matamoros el morenista Horacio Piña eligió el Teatro del Pueblo, bautizado con el nombre de un exgobernador ya no muy grato en la provincia, "Rogelio Montemayor"; pese a que arreglaron el recinto y prometieron buena botana, este no lució a su máxima capacidad, ya que había varias filas de butacas vacías, y a las afueras las cien sillas que pusieron para que los que no pudieran presenciar el 'magno evento' en vivo solo se ocuparon un cuarto, y eso por los encargados de la logística. De la comparsa morenista solo estuvieron los diputados federales Javier Borrego y José Ángel Pérez… A lo que muchos se preguntaron dónde quedó el ex 'hooligan' panista Luis Fernando Salazar. De los alcaldes laguneros de su mismo partido solo acudió Marina Vitela, de Gómez Palacio, mientras que Jonathan Ávalos, de Francisco I. Madero, se justificó porque andaba preparando su propio informe. Mientras que en representación del "góber" Miguel Riquelme acudió José Luis Flores, quien funge como secretario de Desarrollo Rural. Don Horacio destacó que durante su primer año de gestión bajó la deuda de su municipio, y como máximo logro destacó la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, de quien dijo que desde que el presidente Benito Juárez pasó por estos rumbos para esconder el Archivo de la Nación en la Cueva del Tabaco, Matamoros no recibía una personalidad de tan grueso calibre. Sin embargo, a decir de los presentes, el informe estuvo tan gris que fueron varios los que aprovecharon para tomar una siesta o adelantarle a alguna serie en sus teléfonos.

Y mientras que el informe de don Horacio se realizó por la mañana del lunes, en la tarde-noche de ese mismo día le tocó el turno a la panista de San Pedro, la doctora Patricia Grado, quien tuvo en primera fila a varios militares, a su homóloga de Cuatro Ciénegas, al alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, y al presidente estatal de su partido, Chuy de León, así como el ajonjolí de todos los moles y senador taurino-carbonero de Morena, Armando Guadiana, y como representante del "góber" Miguel Riquelme, otra vez José Luis Flores, de la Secretaría de Desarrollo Rural. La peculiaridad de este informe de actividades recayó en que cada director de área presentó un resumen de lo que hicieron, por lo que muchos aplaudieron la agilidad en este tipo de actos somníferos.

***

La fiebre transmitida por el Aedes informitis no dejó en paz al alcalde de Francisco I. Madero, Jonathan Ávalos, quien presentó el suyo el miércoles y estuvo cobijado por los mismos legisladores de su partido Javier Borrego y José Ángel Pérez. Lo curioso es que otra vez parece que se les olvidó invitar al ex 'hooligan' panista Luis Fernando Salazar, aunque, según las lenguas viperinas, parece que a muchos se les ha olvidado que don Luis Fernando ahora es de Morena, aunque otros aseguran que es una estrategia para decirle al legislador que deje de soñar con su nombre en la próxima boleta electoral. Otro que no se pierde ninguna fiesta es el senador del sombrero Armando Guadiana, quien también se hizo presente, al igual que el alcalde Matamoros, Horacio Piña. Y aun cuando el evento estaba programado para iniciar a las 13:00 horas, se intentó atrasar para esperar al representante del gobernador de Coahuila, el secretario de Seguridad, José Luis Pliego; pero después de que don Jonathan llevaba una hora hablando, don José Luis hizo su espectacular arribo en un helicóptero, como si fuera aerotaxi; la llegada causó tanto ruido y levantó tanto polvo que varios de los somnolientos asistentes aplaudieron porque pensaron que así ya se callaría el alcalde, pero no, don Jonathan torturó… Perdón, deleitó a los asistentes con sus elocuentes palabras varios minutos más.

***

Y quien va de tropiezo en tropiezo es el flamante encargado del búnker del Edificio Coahuila, el socialité saltillense Samuel Rodríguez. Y es que, de acuerdo con nuestros subagentes, disfrazados de modernas calculadoras de energía solar, al profe nomás no le salen las cuentas y ahora la Auditoría Superior del Estado le dio tremenda sacudida tras señalarle irregularidades financieras por un monto de 59 millones de pesillos durante su gris paso como presidente del Congreso en el 2018, lo cual, según los subagentes, resulta un absurdo, pues es inverosímil que luego de que don Samuel, además de ser maestro de "matemáticas" de carrera y de haber figurado como director del Instituto Estatal de Educación para los Adultos, haya sido incapaz de cuadrar los números para solventar los gastos realizados en su estadía como el mandamás del rebaño de los diputados locales, por lo que son muchas las voces que aseguran que quizá el profesor en ese entonces, al igual que hoy día, andaba más ocupado con la adquisición de sus propiedades y sus negocios personales, sin mencionar su glamuroso estilo de vida, por lo que al momento de echar cuentas confundió la gimnasia con la magnesia.

Y donde las cosas se ponen color de hormiga cada vez más es en el vapuleado PRI municipal de Torreón; y es que nuestros subagentes, disfrazados de lideresas resentidas, nos informan que el desánimo se ha apoderado de gran parte de su militancia, y es que, según dicen, luego de que fueran confirmadas las candidaturas para diputados de los suspirantes Eduardo Olmos y el eterno Shamir Fernández (protagonista entre otros éxitos taquilleros de La Megadeuda del Profe), el avispero en el comité se alborotó luego de que se corrió el rumor de que otro eterno heredero de dinastías dinosáuricas, Hugo Dávila, va en caballo de hacienda por una candidatura para una curul en el congreso local, situación que para muchos resultó una broma de muy mal gusto, sobre todo cuando es de todos sabido que en su pobre paso sin pena ni gloria por la presidencia municipal del tricolor, don Hugo prácticamente salió por la puerta de atrás ante uno de los peores descalabros que ha sufrido el PRI en su historia, por lo que, a decir de los subagentes, si esta candidatura resultara cierta, son muchos los líderes y militantes que estarían pensando seriamente voltear a ver a otros partidos, que los ven con hartos ojitos pispiretos prometiéndoles la luna y las estrellas si operan para ellos, y es que, a decir de ellos, con cuadros como el del 'princeso' prácticamente el PRI estaría cavando su tumba demostrando que chango viejo no aprende maroma nueva. Veremos.