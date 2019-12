Enriquecer el Plan de Desarrollo Metropolitano

Hace algunos días el director del Instituto Municipal de Planeación y Competitividad de Torreón (IMPLAN) informa a los ciudadanos que el documento en que se plasma el Plan de Desarrollo Metropolitano está disponible en internet, al cual invita se lea y se realicen aportaciones que lo enriquezcan. Indica que dicho plan es producto de la participación de diferentes actores sociales e institucionales, reflejando la diversidad de percepciones y visiones que se tienen en los diferentes rubros que contiene.

Antes de hacer algunas observaciones debe reconocerse el esfuerzo que realiza este organismo en la elaboración de diagnósticos sobre la problemática que incide en el desarrollo municipal con un enfoque metropolitano, así como en la elaboración de propuestas de solución que contribuirían a mejorar las condiciones económicas, sociales, políticas y ambientales de los ciudadanos que habitamos en la zona metropolitana lagunera.

Esfuerzo que se vería potenciado si, por un lado, las municipalidades vecinas que forman parte de esta zona hicieran lo propio y complementaran el ejercicio realizado por Torreón y, por el otro que se les dotaran de mayores facultades para incidir en la toma de decisiones en la definición y aplicación de políticas públicas locales y de los recursos públicos municipales, que no sean solo órganos de consulta y apoyo no vinculantes.

Entendemos que por estar ubicados en dos entidades federativas distintas existen límites jurídico-administrativos y políticos para crear una sola institución de planeación metropolitana, por lo que lo mínimo de esperarse es que también crearan sus propios institutos de planeación municipal con enfoque metropolitano. Ojalá en un futuro próximo se avance al respecto.

Sobre el documento señalado por el director del IMPLAN vale la pena hacer algunas observaciones con respecto a lo ahí anotado o de eventos que están sucediendo y no fueron previstos por los participantes formulando propuestas que le dieron cuerpo, ya que si bien hay quienes nos involucramos en aquel ejercicio convocado hace algunos años, las condiciones en que se elaboró van cambiando.

Nos referiremos al tema que en el plan es llamado Balance Hídrico. Primero señalaremos que en el apartado Síntesis del Diagnóstico en el que se exponen los resultados del análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), en el cuadro que expone las debilidades se omite la problemática de abatimiento del Acuífero Principal que ha generado problemas de abasto de agua para la población y que una parte importante de los volúmenes extraídos presentan estándares de calidad por debajo de la Norma Oficial Mexicana (127-SSA) y la directriz internacional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para consumo humano.

Ese abatimiento y el riesgo de que se agoten las reservas de agua dulce subterránea disminuyen las fortalezas de la ciudad de Torreón y de la Comarca Lagunera para impulsar su desarrollo. ¿Cómo pueden promoverse inversiones a mediano y largo plazo cuando se estima que de continuar el patrón de extracción de agua del subsuelo dichas reservas podrían durar alrededor de 40 años? Es una pregunta para que los empresarios se preocupen por invertir y los políticos para promover las inversiones, si estas son de capitales foráneos también se reducen las oportunidades para los laguneros.

Por ello la sobreexplotación y contaminación de los acuíferos que abastecen agua para la economía y la población de la región debe incluirse en la sinopsis del análisis FODA, dándole mayor soporte a las propuestas que aparecen posteriormente en el apartado de Balance Hídrico, y no que estas queden flotando sin las premisas en que se originan.

Otro aspecto que no está contemplado en este último apartado es el referente al proyecto que desde entidades gubernamentales se viene promoviendo para dar solución a dicha problemática. No recuerdo, y para ello revisé las anotaciones que hicimos en la Mesa de Trabajo sobre Agua en aquel proceso de consulta, que se haya considerado potabilizar el agua superficial del río Nazas, de hecho y creo que porque no se planteó entonces, no aparece en la sinopsis de propuestas.

Quienes participamos en dicha mesa coincidimos de que la mejor opción que deberíamos apostarle los laguneros era recuperar el balance hídrico entre extracción y recarga de agua del subsuelo y que, como dice el documento de planeación, habría que medir las extracciones en forma confiable. Algunos creemos firmemente que así es y que potabilizar el agua sería una opción secundaria una vez que confesáramos nuestra incapacidad de recuperar la principal fuente de agua de la que nos abastecemos en el presente y el futuro.

El que no se haya contemplado en aquella consulta una opción como la que ahora promueven algunos políticos y empresarios no significa que, si fuera una opción válida que sustituyera a la que se propuso entonces, ahora no se considere. La cuestión es que lo propuesto en el documento de planeación sigue siendo válido, es la mejor opción, pero tal parece que aquí sucede algo que es frecuente en los ejercicios de planeación mediante consulta ciudadana, que la opinión de los ciudadanos es omitida cuando hay conflicto de interés o responden a otro interés no ciudadano de quienes toman las decisiones sobre políticas públicas.

Si recordamos los resultados de otras consultas sobre este tema como la convocada por Renacer Lagunero para elaborar una Agenda Ciudadana para el desarrollo local, incluyendo las recién convocadas este año por el delegado federal en Coahuila y los diputados federales, los resultados han sido los mismos que se propusieron en la consulta para elaborar el plan metropolitano. Entonces, nos preguntamos, ¿para qué nos consultan a los ciudadanos?