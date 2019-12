VIRAL: Boxeador sufre insólito accidente antes de pelea y la cancelan

El suceso ocurrió el pasado 16 de diciembre, cuando el joven se encontraba calentando sobre el ring y accidentalmente tronó las cuerdas del mismo cayendo de espaldas hacia una mesa.

Aunque no sufrió lesiones de gravedad, los médicos indicaron que no se encontraba en óptimas condiciones para pelear, por lo que tuvo que ser cancelada y reagendada.

A través de redes sociales se compartió un GIF con el momento exacto de la caída, el cual ha sido reproducido miles de veces.

This morning in Cape Town, South Africa, heavyweight Ruann Visser (18-2, 17 KO’s) was set to face Tian Fick (8-0, 5 KO’s) for the SA heavyweight title. Visser was injured when the ropes gave way and he fell out of the ring - canceling the bout. Thanks to @thomask892 pic.twitter.com/IGEfCObvFX