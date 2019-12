Tenía apenas 5 días trabajando y renuncia tras ganar pantalla en posada

A través de redes sociales, se ha vuelto viral la publicación de un hombre que asegura haberse ganado una pantalla en la posada de su trabajo, en el cual tenía apenas cinco días laborando, asegurando que ya no va a volver a éste.

En el post compartido en Facebook por Adriel García, señala que el lunes de la semana pasada acababa de ingresar a su nuevo trabajo y que lo invitaron a la posada que tuvo lugar el sábado, donde se ganó una pantalla en la rifa.

Sin embargo, lo que ha generado gracia entre los internautas es que García aseguró que ya no volvería a la empresa.

"Me metí a trabajar apenas el lunes y me dijeron que si quería ir a la posada el sábado y que voy y me gano la de 50 jajajaja lo que no saben es que ya no iré el lunes", agregó en la publicación que hasta el momento ah sido compartida más de 62 mil veces generando diversas reacciones entre internautas.