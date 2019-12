Le hace currículum a su mamá para convencerla de tener un perro

Kayla Severi, de 18 años, le dijo a su mamá que lo que más quería esta navidad era tener un perro, sin embargo, su madre le contestó que no. Entonces la joven decidió hacer un currículum explicando en él cómo podía hacerse cargo de una mascota y su plan funcionó.

Ella detallaba en su escrito sus habilidades para gestión del tiempo, y recalcaba las cualidades más importantes al tener un perro: amor y amabilidad.

"He estado esperando uno por años y es Navidad, así que finalmente obtuve el dinero de trabajar todo el año y siento que tengo la edad suficiente para tener mi propio perro y cuidarlo. Vivo con mamá, así que al final del día es su casa y sus reglas y si no quiere un cachorro, no podré conseguir uno”, cuenta Kayla, que vive en Sídney, reporta el diario Mirror.

"Entonces, escribí un ensayo de 800 palabras sobre estadísticas sobre cómo un cachorro beneficiaría mi salud mental y también mejoraría mis habilidades de compañía, responsabilidad y manejo del dinero”, agrega.

"Honestamente, no esperaba que mi idea funcionara, pero pensé que valía la pena intentarlo", dice, y añade que ahora todos en su casa están contentos con la nueva mascota.

