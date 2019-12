Nuestro Recomendado

El compositor de origen alemán, Gershon Kingsley, considerado precursor de la música electrónica y creador del exitoso tema de 1969 “Popcorn”, murió a los 97 años en Nueva York.

Si a alguien se le debe el uso de los sintetizadores en la actualidad es a él, quien popularizó estos instrumentos en la década de los 70 cuando hacía la música de programas de televisión, informó The Hollywood Reporter.

En 1965 Kingsley conoció al compositor francés Jean-Jacques Perrey. Juntos, usando la ondiolina (el antecesor del sintetizador analógico modular Moog) y los sonidos de Perrey, crearon dos álbumes para la discográfica Vanguard Records. El primero se tituló The In Sound From Way Out y fue publicado en 1966, finalizando así su carrera como artista de música popular. El dúo Perrey-Kingsley continuó, brevemente, para grabar, en 1967, el álbum Kaleidoscopic Vibrations: Spotlight on the Moog. Kingsley y Perrey también colaboraron en la sonorización de avisos para radio y televisión.

El éxito para el alemán llegó en 1972, cuando la banda de covers instrumentales, Hot Butter, versionó “Popcorn”, que de inmediato encabezó las listas de popularidad de Billboard.

El tema es considerado el primer éxito mundial de la música electrónica, que utiliza un sintetizador moog; “Popcorn” ha sido tributada por bandas y artistas como Muse, y el francés Jean Michel Jarre.

Kingsley, que se mudó de Alemania a Los Ángeles a los 24 años, también trabajó para el teatro en obras de Broadway como “The Entertainer” y “La Plume de Ma Tante”; fue el compositor de “Baroque Hoedown”, tema que musicaliza la calle principal de los parques de atracciones de Disneyland.

First Moog Quartet (2003), es una recopilación de grabaciones en directo desde una gira a escala nacional junto con no menos de cuatro sintetizadores Moog. Algunas de estas composiciones son más experimentales, contando con artistas de spoken word y beat poetry, respaldado por sonidos extraterrestres sintéticos. Kingsley tampoco se preocupó únicamente del Moog y, más tarde, fue pionero en el uso de sintetizadores digitales tempranos, como Fairlight y Synclavier.

