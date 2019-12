Extitular de la SSP no actuó solo: Durazo

Sería ingenuo suponer que Genaro García Luna actuó solo, pues tuvo que contar con una red de protección al "Cártel de Sinaloa", debido al poderío que llegó a tener esa organización criminal, señaló el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño.

Por ello, aseguró el funcionario, ya cuentan con el suficiente trabajo de inteligencia para iniciar el proceso de depuración de mandos y funcionarios en el interior de la dependencia a su cargo, para que "no quede ningún cómplice" del exsecretario de Seguridad Pública detenido en Estados Unidos por presuntos nexos con el "Cártel de Sinaloa".

"Sería ingenuo suponer que actuó en solitario. No hay quién pueda brindar protección a una organización criminal, mucho menos de las dimensiones que en su momento tuvo el 'Cártel de Sinaloa' si no es a partir de una red de protección", enfatizó Durazo Montaño.

Después de inaugurar la 22 Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, del Sistema Penitenciario y de Seguridad Pública Municipal, Durazo Montaño señaló que no se cometerá ninguna injusticia, porque dentro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), antes Cisen, hay "profesionales de carrera con independencia de los tiempos en los que entraron.

"Estamos hablando de aquellos que llegaron personal o políticamente, o complicitariamente, comprometidos con el exsecretario de Seguridad Pública [Genaro García Luna], en absolutamente en todas las instancias estamos trabajando en este proceso de depuración", aclaró.

Subrayó que en todas las áreas de la SSPC está en marcha el proceso de depuración, en el que ya cuentan con referencias históricas, profesionales y políticas de una parte del personal. "Hoy, la ventaja de las redes de comunicación es que exhiben prácticamente todo", destacó Durazo Montaño, quien la semana pasada anunció que revisarán y actualizarán los exámenes de control y confianza del personal de la SSPC.

Mencionó que ha habido renuncias en la dependencia a su cargo, pero no precisó cuántas y qué funcionarios dejaron el cargo por presuntos vínculos con García Luna. "Ha habido renuncias, no a raíz de esto, pero muy seguramente vinculadas con esto. No podría adelantar cifras, pero hay que recordar que el exsecretario pasó por el Cisen con responsabilidades relevantes, luego formó parte de la AFI como director, y fue secretario de Seguridad Pública", refirió.

"Estamos rastreando todo ese proceso, de tal manera que no quede en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana absolutamente ningún cómplice", añadió.

En su discurso ante los secretarios de Seguridad de las 32 entidades, destacó que se tiene que aprender la lección de que el que se corrompe y se entrega al crimen organizado, "más temprano que tarde termina por pagar".

"Tenemos muy firme la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador de depurar a fondo las instituciones de seguridad pública, evitar que aquellos que se coludieron con los criminales, que cometieron actos de corrupción sigan agazapados en nuestras estructuras de seguridad", afirmó el secretario Durazo Montaño.