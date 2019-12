Texto íntegro de la carta del representante comercial de EUA a Seade

El representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer envió la siguiente carta hoy lunes concerniente al Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés, T-MEC, es español) al subsecretario y negociador de México para América del Norte, esto con motivo de los supervisores laborales que enviaría Estados Unidos a México con motivo del tratado:

Honorable Jesús Seade Kuri

Subsecretario y negociador comercial de México para América del Norte Ciudad de México Estimado subsecretario Seade: Le escribo en respuesta a su carta del 14 de diciembre de 2019 respecto de la legislación de implementación que la administración del presidente Donald Trump sometió al Congreso la semana pasada en relación con el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá.

Como es típico para las embajadas de Estados Unidos en las principales capitales extranjeras, la Embajada de Estados Unidos en México tiene actualmente agregados de una decena de agencias federales, incluyendo personal de los Departamentos de Agricultura, Comercio, Defensa, Tesoro y Justicia.

Estos individuos proveen de experiencia técnica en apoyo de la misión diplomática de Estados Unidos en México. El gobierno de Estados Unidos ha colocado personal en varias embajadas alrededor del mundo, incluyendo México, para asistir a gobiernos extranjeros en la mejora de las condiciones laborales.

México, a su vez, tiene muchos agregados ubicados en Estados Unidos de la Secretaría de Gobernación; la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Civil, la Oficina de la Procuraduría General, el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el Servicio de Administración de Impuestos y la Unidad de Inteligencia Financiera.

La Administración incluyó lenguaje en la legislación de implementación del USMCA autorizando hasta cinco agregados del Departamento del Trabajo para trabajar con sus contrapartes mexicanas, trabajadores y grupos de la sociedad civil en la implementación de la reforma laboral mexicana, incluyendo proveer de asistencia técnica y capacidad de desembolsar fondos de creación de capacidad, y proveer de asistencia al nuevo comité laboral interagencias del gobierno de Estados Unidos.

Este personal no serán "inspectores laborales" y se apegarán a todas las leyes mexicanas relevantes. Como sabe, el mecanismo de respuesta rápida, primero en su tipo, específico sobre el tema de las instalaciones, del USMCA, permite que un panel de tres personas independientes, escogidas por ambas partes, solicite verificaciones in situ en cualquiera de nuestros tres países donde haya dudas de buena fe sobre si a los empleados de una instalación en particular se les están negando derechos laborales clave. Pero esas verificaciones serán realizadas por panelistas independientes, no por los agregados laborales.

El USMCA es un gran acuerdo para Estados Unidos y México. Espero trabajar con usted y sus colegas para garantizar que el acuerdo entre en vigor lo más pronto posible.

Sinceramente

Robert E. Lighthizer