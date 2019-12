Ricardo Esteves, el 'cura sexy' que conquista en redes sociales

Un religioso portugués ha conseguido cautivar en redes sociales debido a que además de su ardua labor en el sacerdocio, trabaja como modelo.

Su nombre es Ricardo Esteves, de 36 años y reside en Valença, Distrito de Viana do Castelo, en Portugal, donde desempeña sus actividades como religioso.

Ricardo ha dedicado más de 10 años a su labor como sacerdote, pero además ha aprovechado su físico para trabajar como modelo, cuyas ganancias las emplea en obras benéficas.

Pese a que algunos encuentran dichas actividades del sacerdote fuera de lo común y ha recibido todo tipo de comentarios, él sostiene que 'se necesita caminar con el pueblo y no simplemente hacerlo caminar'.

"Me llaman 'el padre más sexy', pero yo no me considero así. Al principio fui criticado porque no entendían que fuera a la playa y al gimnasio. Ser cura no es sólo hacer caminar al pueblo sino hacerlo con él", declaró Esteves en una entrevista al periódico La Voz de Galicia.

Uno de los últimos trabajos como modelo del religioso, fue su participación en un video del grupo musical Intenso, en el que rindieron tributo a la canción Pretty Woman y donde Ricardo interpretó a un cupido que intenta hacer que las personas se enamoren pese a los trucos de un diablillo.

Por otra parte algunos fieles apoyan la labor del religioso, a quien felicitan por su eficacia y animo para realizar todas sus actividades, según se aprecia en comentarios de su página en Facebook.