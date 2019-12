La nueva atracción de Mickey y Minnie está por llegar a Disney World

Mickey y Minnie forman parte de una nueva atracción que llegará próximamente a Disney World, se trata de un paseo en tren, que además contará también los otros personajes como Goofy y Pluto.

Walt Disney World ha anunciado oficialmente la apertura de esta atracción para el día cuatro de Marzo del 2020, que estará ubicado dentro del teatro chino en Disney’s Hollywood Studios.

Mickey and Minnie’s Runaway Railway es un paseo en tren inspirado en los cortometrajes de Mickey Mouse.

Aunque no se cuentan con detalles muy precisos, como la duración del paseo, se especula que el Teatro Chino se encuentran en remodelación con la idea de poder realizar este recorrido y al mismo tiempo mantener la idea del edificio original.

Para comenzar el viaje, Runaway Railway recibirá a los asistentes del espectáculo a ver un cortometraje llamado “Perfect Picnic”, donde se muestra a Mickey y Minnie antes de encontrarse con Goofy conduciendo el tren.

También, gracias a ilusiones escénicas, se podrán trasladar dentro de un viaje con los demás personajes de Disney.

Esta atracción está disponible para todo aquel que quiera participar sin importar su edad.

La apertura de Mickey and Minnie’s Runaway Resort se unirá a la apertura de Mickey Shorts Theatre en marzo del año 2020, aunado a otras atracciones como Toy Story Land, Galaxy’s Edge y Star Wars Rise of the Resistance.