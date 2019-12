Recién casados se separan horas después de la boda

Erin Mason-George y Steffan Wilson decidieron separarse apenas horas después de celebrar su boda luego de que la novia sufriera un ataque de parte de su cuñado.

El incidente sucedió en julio pasado en Swansea, Gales, sin embargo hasta ahora el caso se presentó en una corte, informa el diario The Sun.

Todo inició cuando Tomos Wilson, hermano y padrino del novio, reaccionó de forma violenta contra Erin cuando ella le pidió a él y el resto de su familia que se fueran a dormir ya que todos se encontraban en estado de ebriedad.

Los gritos pasaron a los golpes y Wilson tiró a la novia al suelo y la comenzó a arrastrar del vestido por las escaleras. Luego incluso atacó a las hermanas y madre de Erin.

Ellas presentaron cargos legales y el agresor fue declarado culpable de cinco cargos por asalto y dos por daño criminal. Fue sentenciado a 240 horas de trabajo comunitario y a pagar una compensación económica a Erin, sus hermanas y su madre.

Los esposos no se han vuelto a ver y es que ante la denuncia, Steffan se puso de parte de su hermano y no de su esposa. Como no habían pasado mucho tiempo casados, en lugar de un divorcio se optó por una anulación.

El agresor a su vez irá a la cárcel pero por otro incidente no relacionado, ya que fue arrestado por intento de asesinato a principios de diciembre.

DA.