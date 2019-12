Primera licitación para construcción del Tren Maya será en enero, informa AMLO

La primera licitación para la construcción del Tren Maya saldrá la primera semana de enero, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador y llamó a los empresarios mexicanos de la construcción a prepararse para participar en este proyecto de la 4T.

"Las obras van a empezar ya; hacemos un llamado a las empresas para que se vayan preparando. No sé si tienen el plan del Tren Maya, pero informamos que las licitaciones ya comenzarán", dijo en su conferencia matutina.

El mandatario aseguró que la construcción de este proyecto no generará deuda, puesto que se usará dinero del turismo, que antes no se usaba en beneficio de la sociedad.

"Se demostró que al dinero de turismo no se le daba ese uso, se usaba para pagar publicidad a empresas de comunicación, ahora se decide que ese fondo que es de alrededor de 8 mil millones de pesos al año se use para la construcción de esta obra, por eso hablamos de alrededor 60 mil millones seguros hasta el año 2024, el resto, los otros 60 mil van a ser financiados con presupuesto público, no va a ser una deuda ni los sistemas de asociación que cuestan mucho, por eso ya tenemos resuelto presupuesto", afirmó.

Rogelio Jiménez Pons, director general de Fonatur detalló que el gobierno federal prevé iniciar los trabajos de licitación para construir el Tren Maya la primera semana de enero.

"Procesaremos primero las zonas donde ya existen vías y pensamos que los inicios de obra comenzarán a principios de marzo y abril", comentó.

Señaló que del trayecto de mil 460 kilómetros hay un tramo de 730 kilómetros que cuentan con vías existentes. "Eso es lo que aprovecharemos, los tramos consolidados y la ingeniería básica permitirá lanzar las primeras licitaciones".

Explicó que de Palenque hasta territorio Campechano hay tramos con infraestructura funcional, además de algunas zonas de Mérida a Izamal. "Estamos por generar ingeniería de detalle de Tulum a Chetumal y eso también se tendrá que licitar".