Exigen atención a salud mental en ITAM

Estudiantes del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) celebraron una asamblea para votar el pliego petitorio y las acciones que llevarán a cabo a partir del fallecimiento de su compañera Fernanda Michua Gantus, y para demandar a la institución mejores condiciones y mayor atención a la salud mental de sus alumnos sin comprometer la calidad académica.

Los estudiantes discutieron la falta de organización en los exámenes finales y exigen que se cambien las reglas de aprobación de algunas materias para tomar en cuenta el desempeño de los estudiantes a lo largo del semestre y no sólo los exámenes finales; de esta manera, quienes tienen promedio mayor a 9 no tendrían que reprobar la materia si no pasan el final, y los becarios no tendrían el riesgo de perder su beca si no aprueban un examen.