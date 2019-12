Buscan que Tren Maya tenga exención de impacto ambiental

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) busca que casi la mitad del trayecto de mil 477 kilómetros del Tren Maya quede exenta de la obligación de presentar una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

Se trata de 726.2 kilómetros de vías ya existentes de la línea Chiapas-Mayab, que opera la paraestatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT) entre Palenque, Chiapas, y Valladolid, Yucatán.

El Chiapas-Mayab es un tren de carga de baja velocidad, que circula a menos de 20 kilómetros por hora en promedio, y aún no se ha informado públicamente si sus vías, tal y como existen, pueden ser aprovechadas para el Tren Maya, un proyecto dual de pasajeros y carga que busca circular a 160 kilómetros por hora.

Este tema sería definido en la ingeniería básica del tren, que el consorcio contratado en agosto pasado está entregando por fases, con abril de 2020 como fecha límite.

En la licitación de ese contrato, varias empresas advirtieron que era importante conocer a detalle el estado físico de la vía del Chiapas-Mayab, porque era "probable" que se tuviera que retirar en su totalidad para instalar una nueva.

Sin embargo, el Fonatur considera que en el tramo del Chiapas-Mayab "no se requieren cambios de uso de suelo de terrenos forestales, el proyecto no causará desequilibrios ecológicos, y no rebasará los límites y condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas relativas a la protección del ambiente y la preservación de ecosistemas".

Lo anterior, según se afirma en las bases de una invitación a tres empresas publicada el 13 de noviembre, para adjudicar el contrato a la consultora que se hará cargo de preparar la solicitud de exención de MIA, que se debe presentar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El 27 de noviembre, el contrato fue adjudicado a la empresa Corporativo en Soluciones Integrales VR, representada por Armando Briones Rodríguez, que cobrará 1.7 millones de pesos, IVA incluido.

Apenas el 22 de noviembre, la Secretaría de Turismo contrató a la empresa Bufete de Consultoría Ambiental e Industrial, para que en un plazo de 33 días naturales elabore el estudio denominado "Capacidad de Carga Turística en las localidades donde se ubicarán las estaciones del Tren Maya".

En ese plazo, la empresa tendrá que diagnosticar la situación de movilidad urbana, existencia o no de infraestructura turística y características geográficas y ambientales de 16 localidades de cinco estados donde serán construidas las estaciones.

Cabe recalcar que las consultas realizadas este fin de semana en la Península de Yucatán se realizaron con el mínimo de información aportado por parte de Gobierno federal.