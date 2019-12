Crearán ganaderos grupo de vigilancia

La Fiscalía General de Justicia (FGJ), no ha resuelto ni una demanda de robo de ganado presentada en lo que va del presente año, denunció el vicepresidente de la Unión Regional Ganadera de Coahuila, Arturo Valdés Pérez.

"En cuanto al esclarecimiento de los robos no hemos visto ningún resultados" sostuvo el ganadero, quien dijo que los productores rurales junto con ejidatarios y el Ayuntamiento, formarán un grupo privado de vigilancia.

Éste será pagado por productores privados ejidatarios de dos comunidades con el apoyo del municipio, y operarán en el Valle de Bocatoche, donde se han registrado varios robos de cabezas de ganado y tala de mezquites.

Explicó que no tiene un reporte de cuántos casos de abigeato se han registrado en la Región Centro del Estado, y consideró que quizá no sean muchos, pero reiteró que las autoridades "no tienen ninguno resuelto".

Indicó que repetidamente han solicitado a los tres niveles de gobierno que implementen operativos de vigilancia en brechas y caminos que atraviesan ranchos y ejidos, pues es por ahí por donde los ladrones de ganado entran y salen llevándose los animales.

Aclaró que el patrullaje, "Sí lo hacen pero muy esporádico" y sostuvo que falta mucho apoyo del gobierno del estado en cuanto a vehículos, combustible y personal para prevenir y combatir el hurto de cabezas de ganado en la región centro.

Por su parte el Delegado de la Fiscalía General de Justicia (FGE) en la región, José Luis Chairez Zamora, explicó que los robos de ganado, que hay pocos, son muy difíciles de investigar, pues se denuncian cuando ya pasaron días o más tiempo de cometido el delito.

Al no tener un lugar preciso donde ocurrió el robo, se vuelve casi imposible obtener evidencias.