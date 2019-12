Pierde empleos Industria de la Construcción

Más de un millón de empleos perdió este año la Industria de la Construcción a nivel nacional, derivado de la falta de inversión pública por parte del gobierno federal, sostuvo el expresidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Delegación Coahuila, Carlos Elizondo Delgado.

El constructor recordó que a Coahuila la federación envió sólo el 25 por ciento del presupuesto asignado y autorizado para 2019.

"Para la región Centro de Coahuila el impacto (aún no cuantificado), fue mayor porque no solo no hubo inversión pública, sino que la falta de obra en todo el país, aunada a la situación internacional del mercado del acero, ocasionó las bajas ventas del producto, que deprimieron el mercado nacional" y la economía local de Monclova, explicó el empresario.

Entrevistado durante un evento del Cofre de la Comunidad, del que es presidente, y del Club Rotario de Monclova, del que es miembro, Elizondo Delgado señaló que pese a la crisis, la mayor parte de las constructoras sortearon la situación financiera y están por llegar económicamente activas.

Muchas constructoras tuvieron que despedir personal, algunas pagaron los salarios en parcialidades, y por lo menos una quedó en suspensión de pagos y dejó a sus empleados sin el salario desde hace cuatro semanas.

Carlos Elizondo entregó junto con miembros del Cofre de la comunidad de apoyos a niños vulnerables de escuelas de las periferias de Monclova.