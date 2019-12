Denuncian lotificación de playa donde anidan tortugas en Oaxaca

Un grupo de habitantes de la agencia Chacahua del municipio Villa de Tututepec, en la Costa de Oaxaca, ha fraccionado y repartido la playa conocida como San Juan, a la que arriban miles de tortugas cada año y que forma parte del área nacional protegida Lagunas de Chacahua.

En un recorrido realizado por El Universal, se detectó que los pobladores dividieron la playa en unos 40 lotes y deforestaron el área cubierta principalmente de mezquitales que contribuían a evitar la erosión de la playa, como ha ocurrido en otras zonas donde se encuentran los negocios de comida o sitios comerciales junto a la laguna.

Según el testimonio de algunos pobladores, quienes solicitaron el anonimato por seguridad, la repartición de los terrenos se realizó de manera ilegal, por lo que se han registrado enfrentamientos entre la población por la ocupación de la playa. Algunos están contra el impacto ambiental que significa para la laguna y para las tortugas.

El Parque Nacional Lagunas de Chacahua, decretado en 1937, es una de las áreas naturales protegidas más representativas de la Costa y comprende la bahía, las lagunas de Chacahua, Tianguisto y Pastoría, de acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Además, fue declarado sitio Ramsar en 2008, al pertenecer a los Humedales de Importancia Internacional, y es el hábitat de tres especies de tortuga marina: laúd, carey y golfina.

"Entre los servicios ambientales que brinda este parque nacional destacan: la captura de carbono, la producción de oxígeno, el valor estético para el turismo, la producción de alimentos para diferentes organismos como el camarón, recarga de acuíferos y mantenimiento de la biodiversidad", destaca la Semarnat.

Lidia García, coordinadora de la asociación Ayuda en Acción, que realiza actividades para la educación sobre el cuidado del medio ambiente en localidades pertenecientes a las lagunas, habla sobre el gran riesgo que representa la repartición de las tierras.

Sin embargo, también menciona el uso excesivo de gasolina y de químicos por parte de los ganaderos, y la gran mortalidad de peces por el drenaje, que van directo a las lagunas y a la playa.

"Por el exceso de drenaje en las lagunas hay demasiado nitrógeno, que mata a los peces, y basura; también los ganaderos usan químicos (...) Si hacemos esa conciencia de cambio sobre la contaminación, realizamos esa cultura de baño seco, porque no hay drenaje en las comunidades y defecan al aire libre, lo que también provoca enfermedades y el calentamiento global", explica.

La activista agrega que las personas tienen la costumbre de quemar la basura, incluso la orgánica, que puede usarse para composta: "La gente piensa que las lagunas nunca se van a secar y que nunca les hará falta el agua, pero eso no es cierto, cada vez hay menos agua", denuncia.

De acuerdo con pobladores, hace varios años las autoridades delimitaron un "casco" de área habitable para las personas y, con ello, evitar que el crecimiento poblacional se extendiera al área natural protegida.

Sin embargo, el desorden en la repartición de la tierra inició cuando se vendieron a la empresaria argentina Adriana Villarreal Rettore dos extensiones de tierra junto a la Laguna de Chacahua, en una zona que está prohibida para la instalación de viviendas o negocios.

La empresaria, dijeron, no sólo construyó su vivienda en esta zona; también sus negocios. A partir de ahí, la gente también ocupó tierras: "Cuando se les dijo que no podían instalarse ahí, cuando vinieron autoridades de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) respondían que por qué ellos no podían y a la argentina nadie le decía nada", relatan.

Esta "anarquía", afirman, fue aprovechada por exautoridades de la agencia municipal de Chacahua, quienes son principalmente los que ocuparon tierras para venderlas a personas ajenas a la comunidad. Entre estos exservidores públicos señalan a Simeón C. Noyola, Floriberto González López, Félix Rodríguez García y Cándido Gilberto Salinas Vargas.

Chacahua está ubicada frente a la playa San Juan. La comunidad está dividida por una laguna de agua salada y cerca de la playa hay una bahía; de este lado está un complejo turístico más desarrollado y también con una zona poblacional y sus oficinas municipales.

La ocupación ilegal de tierra también se agudizó tras el surgimiento de un conflicto político. El grupo de habitantes que vive cerca de la playa San Juan se separó y ahora se autodenominan La Grúa Chacahua, trabaja como una localidad más del municipio.

La integrante de Ayuda en Acción Lidia García afirma que el trabajo de los guardabosques y de la Dirección del Parque Nacional de Lagunas de Chacahua ha sido muy importante para la preservación y cuidado de la naturaleza; sin embargo, manifestó, lamentablemente el presupuesto que tienen es muy poco y por ello se han enfocado en el cuidado de las tortugas marinas y los cocodrilos.