La Columna de Rosell

Estupendo juego fue el que protagonizaron los Rayados del Monterrey y el Al-Sadd Sports Club de Catar. Cinco goles algunos de ellos muy buenos y un futbol siempre con la intención de atacar y por ende de agradar a la tribuna. Lo ganaron los regios que terminaron sufriendo los últimos minutos, pero al final venció quien debería de vencer no solo por pergaminos si no por su mejor desempeño en la cancha. Los catarís pagaron caro el precio de sus errores, sobre todo uno inexplicable, cometido por el que mejor sabe qué hacer con el balón por parte de los árabes, Gabi un español veterano de 296 partidos en 10 temporadas con el Atlético de Madrid, con su club abajo cero a uno y con el primer tiempo a punto de terminar, toca una pelota hacia su propio arco cometiendo la irresponsabilidad de no percatarse que Rogelio Funes Mori patrullaba ese sector, Gabi terminó habilitando al mellizo que encaró a Saad Al-Sheeb y con la característica de un Cold Blood Killer, Funes Mori solo acomodó el balón cerca al poste izquierdo para el cero a dos. El cero a uno de parte de Leonel Vangioni (borrado por Diego Alonso y revivido por el Turco) un disparo de bien fuera del área que parecía una estrella fugaz, una bola de fuego que atravesó velozmente el firmamento catarí de punta a punta, se deshizo al chocar en la escuadra y lleno de luces la red del arco de Al-Sheeb. ¡Cuánta belleza encierra un balón perfectamente pateado!

En la segunda parte Rayados tuvo episodios brillantes que para su desgracia no culminaron en el tercer gol que liquidaría el trámite, los muchachos de Xavi siempre intentaron jugar a base de toques cortos y paredes (la marca Barcelona) y lograron acercarse con un gran gol de cabeza de Baghdad Bounedjah anticipándose de maravilla a Nicolás Sánchez y dirigiendo el balón lejos de Barovero. Pero contestó Jesús Gallardo quitándose gente de encima y llegando al centro del área cediéndole el balón a Carlos Rodríguez quien no se tentó el corazón y estremeció la portería, uno a tres juego resuelto ¿no? Pues no, al 89 Abdelkarim en la misma parte del campo donde Vangioni hizo su escultura, el tres de Al Sadd también ensayó con la zurda y al parecer ese sector del campo dota de súper poderes a los zurdos que se atreven, una bala salió del pie izquierdo del lateral catarí y Barovero solo acompañó el viaje, 2-3 y Rayados todavía resistió una última jugada de peligro para pasar a semis. Otro detalle a destacar de este buen espectáculo ha sido el arbitraje de Ovidiu Hategan de Rumanía, rozando en lo perfecto, nadie lo engañó y el que se atrevió se llevó tarjeta. Dejó jugar, no perdía el tiempo queriendo explicar a los futbolistas lo que sancionaba se respetaba y punto. Dueño de un criterio impecable y siempre cerca de las jugadas. Un fenómeno este médico de profesión que en un Alemania vs Holanda recibió una llamada al medio tiempo que contestó porque se trataba de un familiar muy cercano informándole que había muerto su madre, como un profesional a toda prueba siguió pitando el partido hasta el final. Ahora viene la única razón que hace que valga la pena jugar este torneo y viajar más de veinte horas a Catar, jugar el partido grande, contra el ganador de la UEFA Champions League, en esta ocasión el Liverpool del carismático y gran entrenador Jürgen Klopp. Los Reds antes de subirse al avión han despachado dos a cero al Watford ayer sábado en Anfield (donde tienen una racha de 49 partidos invictos) con doblete del egipcio Mohamed Salah, con este triunfo llega a 49 puntos diez más que el segundo puesto ocupado por el Leicester. Liverpool en 17 jornadas tiene 16 triunfos y un empate. A esta locomotora que dicen en Inglaterra gana con el piloto automático, va a enfrentar la pandilla el próximo miércoles a las 11:30 AM tiempo nuestro. Pocas veces se tiene oportunidad de que un club mexicano suene a nivel mundial, esta es otra oportunidad para hacerlo y veremos si los regios son capaces de vencer a un equipo que tiene en sus filas a futbolistas de la magnitud de Salah, van Dijk, Mané, Firmino, Shaqiri, Keita, etcétera. Si rayados hace la proeza, su rival en la final será el vencedor de entre el campeón de Libertadores, Flamengo de Brasil y el Al Hilal de Arabia Saudita. Suerte a los Rayados que definitivamente la van a necesitar y en grandes cantidades. [email protected]