Rechaza México injerencia laboral con agregado al T-MEC

El Gobierno de México fue sorprendido por la iniciativa que las autoridades de Estados Unidos enviaron al Congreso de ese país, relativo al tratado de libre comercio entre las dos naciones y Canadá.

Y es que el Gobierno de Donald Trump envió el pasado viernes al Congreso una iniciativa de Ley de Implementación del T-MEC, en la cual considera la designación de cinco inspectores laborales para que vigilen la implementación de la reforma laboral en México.

"Esta disposición, fruto de decisiones políticas del Congreso y la administración de Estados Unidos no fue, por razones evidentes, consultada con México, no lo fue y desde luego no estamos de acuerdo", exclamó el subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, Jesús Seade Kuri.

El funcionario, que fue el negociador principal con los estadounidenses, refirió que desde el pasado viernes envió una carta al representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, expresándole la sorpresa y el rechazo a esa iniciativa.

"A diferencia del resto de las disposiciones que son claramente del ámbito interno de Estados Unidos, la disposición referida sí tiene efectos con respecto a nuestro país y debió haber sido consultada".

"Como quedó establecido en el protocolo firmado recientemente, se establecerán paneles para resolución de controversias en materia laboral y otras materias, por lo que esta figura es innecesaria y redundante", dijo Seade.

El subsecretario subrayó que, según la legislación mexicana y las disposiciones de derecho internacional vigentes, la presencia de funcionarios extranjeros requiere de la autorización del país anfitrión, como lo ha sido siempre en el caso de los agregados que México y Estados Unidos han acreditado, incluyendo aquellos en materia laboral que han permanecido en este país.

"En este momento Estados Unidos tiene acreditada a una funcionaria diplomática, cuyas actividades cubren los temas laborales. México ha tenido dos agregados laborales en nuestra embajada en Washington", destacó.

Advirtió que los funcionarios estadounidenses acreditados en su embajada y consulados en México, como podrían ser los agregados laborales, no pueden tener atribuciones de inspección.

De acuerdo con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (CVRD), las agregadurías que formen parte de una misión diplomática encuentran su fundamento en este pacto.

El pasado martes, en Palacio Nacional las partes firmaron el protocolo modificatorio del T-MEC. Seade destacó que se evitó la imposición de inspectores laborales y a cambio de ello se lograron paneles para dirimir controversias en la materia.