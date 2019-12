De sociales...

Hola, Hola... Ya a mitad de mes y a dos semanas de concluir el año.

-Envío una felicitación sincera a Nuri Farrus de Murra por la presentación del libro Navidades por el mundo, es un ejemplar con el sello de Cimaco, que reúne la parte gastronómica y tradiciones de 10 países como: México, España, Palestina, Alemania, Francia, Rusia, Suiza, Inglaterra, Italia y Estados Unidos.

-El Club Sembradores de Torreón, celebró su tradicional Posada Navideña el viernes seis en el Campestre Torreón, organizada por sus presidentes, el joven matrimonio formado por Jesús R. Martínez y la siempre entusiasta e innovadora Lourdes Benavides de Martínez. Las sorpresas para los invitados comenzaron desde la misma entrada, ya que eran recibidos por el magnífico Coro del Colegio América dirigido por el profesor Francisco Valdez, interpretando clásicas piezas de esta temporada con su calidad y profesionalismo; la decoración, un bosque de pinos nevados, la cual estuvo a cargo de algunas integrantes de la mesa directiva como Angélica de Leal, Rocío de Barocio, Yadira de Acosta, Margarita de Rivera, Ale de Nahle, Luly de Berlanga y Laurencia de González. Unos minutos más tarde, el fenomenal coro asombro a los asistentes, con un breve concierto formal, también de música propia de la Navidad. Los Sembradores no dejaban de comentar la calidad de voces de los cantantes. Continuando con el programa, su Presidente, Jesús R. Martínez, dirigió un mensaje con los buenos deseos en estas fiestas decembrinas, haciendo énfasis en la amistad que cultivan entre todos ellos. Enseguida, el Comité de Viajes anunció a los asociados la apertura de inscripciones para el viaje anual del Club, el cual será el próximo mes de marzo, despertando el interés de muchos, que de inmediato se apuntaron para separar su lugar. Después de estos mensajes, y a la sombra de suave música ambiental, se sirvió una espléndida cena de cuatro tiempos, en la que los comensales pudieron degustar una entrada de quesos crema y de cabra, seguidos por una delicada crema de nuez con hojaldre y piñón. El platillo estrella consistió en un dúo de filetes, cabrería y salmón, que les agradó, haciendo halagadores comentarios a los organizadores. Finalmente llegaron los postres Petit-Four: cheesecake de tres chocolates, morralito de strudel de manzana y globo de dulce de leche. Pero la agradable noche no termino con la cena, ya que había otra sorpresa para todos: algunas damas sembradoras organizaron y participaron en un ingenioso y chusco desfile de modas, bajo la dirección de su presidenta Lourdes Benavides de Martínez, luciendo Vestidos de Papel, creaciones de ellas mismas, sorprendentemente elegantes. Ayudaron muchísimo las divertidas reseñas para cada vestido, la cual estuvo a cargo de la buena pluma y excelente voz, de la internacional maestra de ceremonias “Marién” (Esperanza Vera de Aranda). Los invitados estaban encantados, no dejaban de aplaudir a sus compañeras socias.

-Lucieron en la pasarela: Gaby de Guajardo con creación de papel crepé; Magda de Mayagoitia con vestido de papel periódico; Malena de López con un vestido acartonado; Nancy de Jalife con un elegante vestido de papel de china dorado; Laura de Luevanos modelo de servilletas y estrellas; Paty de Cárdenas con un vestido Mondrian el papel lustrina; Mayte de Hernández con un diseño de barajas; Lupita de Murra con una capa de tarjetas de presentación y filtros de café; Marisol de Viesca con papel metálico; Angelines de Vera con un diseño de papel navideño y diversos moños, por último Chacha de García con una creación en papel de baño. Terminó el desfile y como el ambiente era de verdadera fiesta, muchas parejas aprovecharon la música para saltar a la pista de baile y seguir disfrutando la velada. Se dieron los gratos encuentros y como siempre predominando la alegría de este club. Las mesas continuaron llenas más allá de la media noche y cuando algunos invitados empezaron a retirarse, se encontraron todavía con una sorpresa más, ya que el Consejo Directivo les tenía preparado un hermoso nacimiento como regalo de navidad y una rifa de espléndidos regalos en donde todos se llevaron un premio.

-Mi más sentido pésame a la familia Sada Sandoval, ya que el pasado sábado siete, terminó su misión en la tierra, su querida hija Elena Carolina Sada Sandoval, en especial a sus padres Adoración Sandoval de Sada y Óscar Sada Calzada, a sus hermanos Jorge y Enrique, así como demás familiares. Que Dios Padre les dé fortaleza por su partida. Para ella oración y descanse en paz.

-Están cordialmente invitados a los conciertos navideños que realizarán el grupo Coral de La Laguna, integrado por el Coro del Colegio América, Coro Diocesano de Torreón y el Coro Juvenil Diocesano de Gómez Palacio. Presentaciones: Lunes 16 a las 20:00 hrs., en la Catedral Basílica de Guadalupe Gómez Palacio; miércoles 18 a las 19:00 hrs., Parroquia San Pedro Apóstol, en San Pedro de las Colonias; viernes 20 a las 20:00 hrs., Parroquia de Todos los Santos Torreón y el lunes 23 a las 20:00 hrs., Parroquia Nuestra Señora Medalla Milagrosa, Torreón. No se lo puede perder, tiene varias opciones a donde asistir, le encantará.

-El miércoles 11 a las 20:00 hrs., en el Teatro Jorge Méndez del Centro Cultural José R. Mijares, la Coordinación de Arte y Cultura de la Universidad Autónoma de La Laguna, llevaron a cabo la pastorela A cenar, pastorcitos, original de Lorenzo Alejandro Sánchez Ontiveros, con la participación de los integrantes del taller de teatro de la UAL. ¡Enhorabuena! A su rector Maestro Omar Lozano Cantú por estar al pendiente de los alumnos e inculcar nuestras tradiciones.

-El pasado miércoles 4 a las 19:00 hrs., en el Auditorio Francisco Xavier, la escuela Carlos Pereyra, llevo a cabo la charla La anécdota como constructora de historias: la Pereyra y su legado, impartida por la doctora Laura Orellana Trinidad, coordinadora del Centro de Investigaciones Históricas de la Ibero Torreón. Se hizo un recorrido por los 75 años de la Pereyra a través de anécdotas de alumnos, profesores, personal y directivos, se reflexionó sobre la huella de los valores y creencias que deja esta institución. Se vio muy concurrida.

-Ya iniciamos con las tradicionales posadas. En el año de 1587, derivado de la bula emitida por el papa Sixto V a Fray Diego de Soria, a partir de esta fecha y hasta el 24 de diciembre son celebradas en la Nueva España, misas y aguinaldos que se convierten en las populares posadas.

-Navidad eres tú, cuando decides nacer de nuevo cada día y dejar entrara a Dios en tu alma, el Pino de Navidad eres tú cuando resistes vigoroso a los vientos y dificultades de la vida, los Adornos de Navidad eres tú, cuando llamas, congregas y buscas unir. Eres también Luz de Navidad, cuando iluminas con tu vida el camino de los demás con la bondad, la paciencia, alegría y la generosidad… Papa Francisco.

-Muy concurrida la inauguración de la exposición Serie 2001, de Jorge Salcido, Obra Reciente, la cual se llevó a cabo el miércoles 11 a las 19:00 hrs., en las instalaciones de La Rúa, a beneficio de HECAT, Somos el cambio. Al término se ofreció un brindis de honor.

-El Museo de los metales llevará a cabo el mes de los Astros: del 16 al 31 de diciembre a las 11:00 y a las 16:00 hrs., recorrido temático en grupo y actividad opcional ¿Somos polvo de estrellas? (24 y 31 solo en el turno matutino y el 25 no habrá recorrido); martes 17 a las 10:00 hrs., taller de piñatas artesanales, inscripción previa. Para más información puede comunicarse al teléfono o871729-55-00 o en [email protected]ñoles.com.mx

-El Museo Arocena llevará a cabo su ciclo de cine: Cinema Paradiso, esto será el día de hoy y mañana a las 16:00 hrs. Para más información puede comunicarse al teléfono 871-712-0233 o al correo electrónico [email protected] Agradezco sus comentarios a [email protected] ¿Sabía usted qué…? Y para concluir con el General Felipe Ángeles… Se le formó consejo de guerra por haberse sumado a las fuerzas de Pancho Villa que todavía operaban en el norte. El Consejo estuvo integrado por los Generales Gabriel Gavira Castro, Miguel M. Acosta Guajardo, Fernando Peraldí Carranza y José Gonzalo Escobar. En su defensa ante el tribunal, Ángeles persistió en declararse partidario y amigo de Francisco I. Madero. Años más tarde, el mismo general Gavira anotaba en sus memorias que, cuando el golpe de febrero de 1913, mientras todos los altos mandos federales conspiraban contra el presidente Madero, el general Ángeles se había mantenido leal a éste y había sido «el único que cañoneaba efectivamente La Ciudadela, desde la calzada de la Reforma». Fue sentenciado a la pena capital, a pesar del clamor de la concurrencia que en la sesión pidió su perdón. Murió fusilado en Chihuahua el 26 de noviembre de 1919. Como testamento político dijo durante su juicio: «Mi muerte hará más bien a la causa democrática que todas las gestiones de mi vida. La sangre de los mártires fecundiza las buenas causas». El 15 de noviembre de 1941, al cumplirse el XXII aniversario de su muerte, fue nombrado en su tierra natal «Hijo del Estado de Hidalgo». Se recuerda su frase más célebre «Por qué temerle a la muerte, si no le temo a la vida». Felipe Ángeles, artillero, matemático, escritor, vivió y murió obsesionado por el legítimo temor de que Estados Unidos —país al cual sin embargo admiraba, habiendo vivido años de exilio y de trabajo entre su pueblo— se apoderara de más territorio mexicano o subordinara la soberanía mexicana a su imperio. Su adversario irreconciliable desde 1914, Venustiano Carranza, desde posiciones diferentes compartía esa obsesión, heredada después por militares tan diversos entre sí como Lázaro Cárdenas y Joaquín Amaro. Hasta la próxima y recuerda… Si el oro se oxida, no es oro. Si el amor se acaba, no era amor. Si los amigos se van no eran amigos.