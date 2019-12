En los medios

El lenguaje de la fiesta brava tiene expresiones de halago como enorme o fenómeno u otras como petardo que reflejan decepción, esta mucha de las veces está acompañada del escándalo o bronca, la tarde guadalupana resultó un verdadero petardo, un reflejo de la falta de autoridad, manipulación y descaro en el que ha caído la fiesta en nuestro país, un juez pusilánime que indica la sustitución del efecto de las varas con banderillas negras, pues este es su fin, al que no sabemos si le pasan por alto al no acatar sus órdenes o se dijo y se desdijo, incluida tremenda bronca en los tendidos, específicamente en el aledaño a toriles al regresar a los corrales al sexto de la tarde lo que resulta una bofetada al ganadero de Begoña Alberto Bailleres un hombre de respeto en el medio que presenciaba la corrida desde el palco de ganaderos.

Siempre he tratado de ver el lado positivo de las cosas, se lo difícil que resulta montar una corrida pues conozco el riesgo y trabajos que esto representa, pero esto no puede suceder en ninguna plaza y menos aún en la Plaza México nuestro máximo orgullo, otrora máximo bastión de nuestro continente para la fiesta, las tardes de esta temporada no han dejado nada trascendente pero si para la reflexión, no se puede hablar de curva de enseñanza pero se refleja impericia y sobre todo soberbia en el manejo del coso de mayor importancia en nuestro país, y repito de nuestro continente y de los primeros a nivel mundial, señores empresarios recuerden que la fiesta la hace el toro y la afición, si bien hemos de aceptar que una corrida no tiene la garantía de que será una tarde redonda, pero se ha caso en el desapego al rito y con una insultante muestra de falta de autoridad que es lo mínimo indispensable.

El cartel en si era atractivo, sin los nombres de otras fechas iguales, por la juventud de los alternantes, el tlaxcalteca Sergio Flores que ha triunfado en varias tardes consecutivamente en la México, Andrés Roca Rey y su paso arrollador en sus ya casi cuatro años de alternativa y Luis David Adame que a fuerza de golpe de mazo y a fuerza de sol bruñido se ha ido ganado un sitio aquí y allá, la incógnita del regreso de Begoña después de 22 años de ausencia y el retomar una fecha que está volviendo a ser tradicional, Sergio Flores cortó una oreja fuertemente protestada y que entregó calmando las aguas a un pequeño del tendido, Roca Rey prendió el entusiasmo en los tendidos arrimándose en ajustadas chicuelinas y pasando por la espalda a nada del percance, Luis David entusiasta recibiendo de rodillas y en “Zapopinas” lance del que se ha adueñado su familia y de ahí al tedio, al bostezo y a la bronca, esto sucede cuando nada digno de comentar pasa en el ruedo. No sé si se habrá tocado fondo, la situación duele y esto se puede tomar como un “aviso” para retomar la seriedad, el esplendor y la grandeza de la fiesta.

Y se anuncia la corrida navideña en la querida Plaza Alberto Balderas de Cd. Lerdo en mano a mano Jorge Sotelo y Ernesto Javier “El Calita” con ganado de San Antonio de Triana.

El 31 de mayo de 2016 durante la feria de San Isidro en Madrid se lidió una corrida de Moreno Silva encaste de Saltillo para Alberto Aguilar que escucho dos avisos con un verdadero bicho que ameritó banderillas negras al rechazar varas, sus alternantes Sánchez Vara y Venegas pasaron igualmente las de Caín y las notas de los diarios resaltaban el hecho de que salieran ilesos, quien acaparó las palmas fue el banderillero David Adalid por el valor mostrado ante el cuarto de la tarde toro de Aguilar a quien se castigó con banderillas negras.

Un día como hoy de 1920 nace en León, Guanajuato el Maestro Antonio Velázquez, en 1947 alternativa del lusitano Manolo Dos Santos en el Toreo de la Condesa, de padrino el Maestro Fermín Espinoza “Armillita” y de testigo Carlos Arruza, en 1964 se publica en la Ciudad de México el primer número de la revista Los Toros, en 1966 se forma la Asociación Nacional de Matadores de Toros y Novillos teniendo como Secretario General a Raúl Contreras “Finito”, en 1971 nace en el DF el matador Ricardo Montaño, en 1975 Cruz Flores se lleva el Estoque de Plata en la Plaza México, en 1977 en la Plaza México el matador venezolano Leonardo Benítez no escucha la indicación de indulto y estoquea a “Altruista” de Xajay cortándole las dos orejas y el rabo. ¡Hasta la próxima!