Gastó 7 mil pesos y no pudo entrar a la BTS store

¿Cómo es que alguien después de pasar seis horas formado en una fila que parece interminable, bajo los rayos del sol, sin poder sentarse y tras gastar al menos 3 mil pesos, puede salir de una tienda tan feliz casi como si acabara de ver a su ídolo?

Los fanáticos no tienen límites y tras el anuncio de que se abriría la primera Pop-up store del grupo surcoreano BTS en la Ciudad de México, se esperaba que el día de la inauguración una marea de adolescentes hicieran suyos los alrededores de Plaza Carso, lugar donde hasta el próximo 26 de enero estará la tienda itinerante.

Ser un fan 'from hell' tiene sus sacrificios y también sus recompensas, tal como lo vivió Lucía, de 17 años, que acudió junto a sus hermanos a la tienda del grupo del que es fanática desde hace dos años. Llegaron antes de las 7:30 horas.

"Apenas estaba saliendo el sol y ya había gente, pensé que seríamos los primeros, pero ya había como 100 personas, algunos dicen que llegaron antes de las cinco", contó.

Tras una larga espera en la que desayunó y comió de un mini súper que está atravesando Lago Zúrich —lugar sobre el que la fila conforme pasaron las horas se incrementó— a las 13:00 horas pudo ingresar y aseguró que "todo valió la pena".

"Las horas, el fastidio y el dinero que gastamos", dijo.

Tras salir de la puerta cinco de Plaza Carso, alrededor de las 15:00 horas, la estudiante de bachillerato indicó que gastó 5 mil 800 pesos (cuatro mil 100 pesos en una sudadera, mil 400 en una playera y 300 en una almohada) y que pese a que se quedó sin dinero, no se arrepiente.

Aunque gran parte de las caras al salir de la tienda eran de felicidad, con todo y selfie incluida junto al letrero de House of BTS, algunos otros no contaron con la misma suerte, como Catalina, de 18 años, que vino desde Colombia a la tienda.

La joven tuvo que gastar 7 mil pesos en un vuelo que la llevaría desde Bogotá hasta la Ciudad de México, pero un retraso de su vuelo hizo que llegara a Polanco alrededor de las 16:00 horas, tiempo para el cual la fila llegaba hasta Río San Joaquín.

"No sé qué hacer, gasté todo mi dinero para estar aquí, dejé la escuela e incluso pedí dinero a amigos y familia para viajar, vine sola y me están diciendo que no podré entrar porque quizá no alcance", narró la adolescente entre lágrimas.

Catalina sabe que tendrá que buscar alojamiento para poder acceder a primera hora del sábado, pero la fraternidad entre las armys (cómo se hacen llamar las fans de BTS) es tal, que durante su espera hizo amigas, quienes incluso estaban viendo si le daban alojamiento.

Debido a la demanda, seguridad de la tienda dio a conocer que este sábado la Pop-up abrirá a las 7:00 horas.