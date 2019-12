De quien nuestros subagentes, disfrazados de investigadores ministeriales, nos informan que va muy avanzada la investigación, al mejor estilo 4T, es del exsecretario de Gobierno de Coahuila en tiempos del exgobernador Enrique Martínez; se trata de Raúl Sifuentes Guerrero. Dicen que en los pasillos de la función pública se habla de beneficios indebidos en los programas de Desarrollo Rural para la adquisición de ganado e invernaderos, que contaron además con el aval de destacados militantes del Partido Acción Nacional. Además nuestros subagentes nos reportan que también se están anexando denuncias de compras de tierras ejidales de manera fraudulenta para pagos a bancos que en su momento generaron varias denuncias que fueron rápidamente sofocadas. La semana pasada se incorporó una nueva denuncia por temas más escabrosos que señalan la entrada de grupos del narcotráfico a Coahuila con la protección del Gobierno de aquel tiempo.

Todo parece indicar que el exsecretario Sifuentes podría convertirse en el Genaro García Luna de Coahuila, y que quien lo llevará a rendir cuentas será su propio expupilo Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno de México. Que, por cierto, la semana pasada se le vio acompañado del jefazo del PAN en Coahuila, Chuy de León, en el restaurante favorito de las ruedas de prensa de todo político en Torreón.

***************

Quien estos días estuvo de gira artística en la capirucha del smog fue el "góber" Miguel Riquelme. Nos comentan que se la pasó de oficina en oficina para pedir recursos y así tratar de fortalecer a sus cuerpos policiacos, por lo que sostuvo reunión con Leonel Cota, secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a quien le solicitó recursos para la compra del superequipo con el que pretende ponerse "al tú por tú" con el crimen organizado, reforzando a la Policía Civil en el norte de Coahuila. Otra de sus visitas fue con el jefazo de la seguridad en la Cuarta Transformación, Alfonso Durazo, a quien le solicitó la intervención y coordinación del gabinete de Seguridad para el caso Villa Unión, y de paso le pidió mayor presupuesto para el estado. Nuestros subagentes, disfrazados de taza de café de un conocido restaurante en el área "fifí" de Polanco, nos reportan que vieron al "góber" sentado con el mismísimo Manlio Fabio Beltrones, a quien apenas ese día le habían puesto un "estate quieto" en conocido periódico de la capital; incluso, el muy osado de don Miguel hasta presumió la foto del recuerdo en sus redes sociales, que porque son algo así como nuevos-viejos mejores amigos.

***************

En esta temporada de "informitis", los que han destacado por sus sesudas técnicas de acarreo... Perdón, de buena convocatoria, son el "góber" Miguel Riquelme y el joven maravilla que despacha como alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez. En ambos informes la concurrencia contó con una nutrida participación de la sociedad civil, empresarios, líderes de diferentes gremios y hasta integrantes de partidos opositores, por lo que se ve complicado por dónde le puede entrar Acción Nacional al PRI, ya que se ve que el "góber", junto a don Manolo, hacen el uno - dos: si no los trae uno, los trae el otro. En sus informes se pudo ver una aparente unidad de los pocos sobrevivientes del tricolor, y sobre todo de la aprobación de la sociedad por la manera frontal con la que se actuó en el caso de Villa Unión, que, por cierto, al que no le fue nada bien fue al presidente del PAN, Chuy de León, quien después de haber lanzado una campaña para atacar al Gobierno con los temas de seguridad y empleo recibió tremenda tunda tanto en redes sociales como al interior de su partido, porque, hasta eso, al menos en cuestión de seguridad sí le están echando ganitas desde Palacio Rosa. Así que los del blanquiazul le dijeron a don Chuy "no nos ayudes, compadre". Y ya que hablamos de los informes, nuestros subagentes, disfrazados de dinosaurios, no los del PRI, sino los del Museo del Desierto, nos comentan que varios alcaldes desfilaron en el informe de Manolo. De entre los destacados estuvo su homólogo en Torreón, el panista Jorge Zermeño, quien a cartón y pluma estaba anotando todas las obras del Estado que el saltillense presumió con "sombrero ajeno".

Como ya es tradición, luego del besamanos del gobernador, los que pasan ante los legisladores locales son sus fieles secretarios, pero en esta ocasión lo que antes era una especie de paredón se volvió una pasarela, porque lejos de los temibles cuestionamientos de los diputados, ahora en el Congreso de todos los colores hubo más flores que nunca, en especial de la bancada oposita de Acción Nacional, quienes se vieron muy laxos, en especial en los temas de finanzas y obras públicas; salvo uno que otro intento de oposición por parte de los diputados Juan Antonio García Villa y Marú Cázares, porque de los independientes e integrantes de Morena solo hubo halagos. En general las comparecencias fueron grises, según nuestros subagentes aburridos, porque este año los diputados están demasiado concentrados en la temporada navideña, a tal grado que incluso adornaron el pino navideño del Congreso con esferas plateadas en las que relucían sus nombres.

***************

Donde las cosas se pusieron color de hormiga esta semana fue en las comisiones del Honorable Cabildo de Torreón, quienes para que no anden diciendo que no trabajan se pusieron a hacer más ruido que nueces. Nuestros subagentes, disfrazados de regidor reprobado, nos comentan que la que hizo tremendo oso fue la estridente síndica de vigilancia del tricolor, Dulce Pereda, quien durante la comparecencia de la tesorera del Ayuntamiento de Torreón, Mayela Ramírez, se salió de sus casillas y perdió como casi siempre todos los estribos, y a punta de gritos que se escuchaban hasta el bulevar Revolución le reclamó a la señora de los dineros de Torreón la falta de transparencia en la página electrónica del Municipio, pero doña Mayela, sin perder la compostura, le explicó casi con peras y manzanas que no más dando clic a un costado de la página obtenía todo lo que estaba pidiendo… Ups, por lo que el "trágame, Tierra" le quedó corto a doña Dulce, quien exhibió una vez más que sus intenciones de hacer oposición se basan más en la estridencia que en la inteligencia, como en sus redes sociales, donde aprovecha un día sí y otro también para despotricar de la Administración del alcalde Jorge Zermeño, previo al primer informe de su tercer mandato, pero más de ganas que con datos duros o cifras; a ver si no le pasa lo que a don Chuy de León en su intento de dañarle su día al "góber" Riquelme, y le salió el tiro por la culata.

***************

Cuentan nuestros subagentes, vestidos de papeletas recicladas, que todo está listo para que este fin de semana en La Laguna se lleven a cabo las Asambleas Estatales, que habrán de ser validadas por el INE para la conformación del partido político Fuerza Social por México. El requisito es el tratar de conseguir a tres mil personas, tanto para Torreón como para Gómez Palacio, por lo que se está echando a andar la maquinaria del acarreo a todo su esplendor. Lo que habrá que considerar, estimado lector, es que entonces estamos ante el nacimiento del hermano menor de Morena, es decir, el "hijo pródigo", y hasta en una de esas pase del partido de la morralla a ser el hermano mayor del partido del presidente que no han podido concretar, mucho menos concluir grandes acuerdos para renovar una dirigencia nacional del desorganizado Morena, lo que tiene preocupados a muchos porque sin el mesiánico nombre del preciso en las boletas electorales y sin estructura ni maquinaria es muy complicado enfrentar una elección, ya que, recordemos que lo que los llevó al poder con la tremenda paliza que le pusieron al PRI y al PAN fue el hartazgo ciudadano sistematizado en un voto de castigo histórico. Nuestros subagentes, disfrazados de lideresas indecisas, nos comentan que en Matamoros el diputado Javier Borrego pidió sesenta camiones llenos para el evento, y presumió que a diferencia de los tradicionales lonches que dan en los mítines de los otros partidos, ellos darán mejores botanas. Lo extraño es que la asamblea será en el Centro de Convenciones de Torreón, porque, dicen, se los prestó el "góber" Miguel Riquelme, quien prefiere estar bien con todos y con todas las posibilidades necesarias.