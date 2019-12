Gobierno cancela programa y afecta a artistas

El programa Juntos por la Paz, que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció estruendoso en junio pasado, como parte de su Estrategia Nacional de Prevención contra las Adicciones, con la que supuestamente buscaría arropar a esa juventud que se ha sentido abandonada, fue cancelado esta semana por "corte administrativo".

Así lo informó la artista Martha Chávez, quien para este viernes había anunciado un par de funciones de teatro en el centro comunitario de la Colonia Nuevo México, a las 17:00 y a las 19:00 horas, respectivamente. Chávez había acudido a ese barrio durante la semana para organizarse con los vecinos respecto a la representación de la puesta en escena La Nuevo México: Allí donde quedó el ombligo, cuya dramaturgia está inspirada en historias relatadas por los vecinos de esa zona.

La obra estaba cumpliendo un ciclo de 12 funciones por parte del programa federal Juntos por la Paz, mismas que finalizarían este fin de semana.

No obstante, previo a la primera función todavía no había ningún montaje, el elenco estaba ausente y las pocas personas presentes comenzaban impacientarse. "Se me hace que ya no vinieron", "Entre más tarde más triste, porque hace frío y se oscurece", "Dicen que ahí vienen, pero ya se fue la gente", comentaban los presentes.

Fue alrededor de los 15 minutos después de las cinco de la tarde que algunos integrantes del elenco comenzaron a arribar al lugar. Martha Chávez, directora de la obra, compartió que sus compañeros y ella se retrasaron porque tuvieron que conseguir toda la producción de último minuto, pues el Gobierno Federal les había retirado el apoyo al cancelar abruptamente el proyecto y sólo se limitaron a comentarle que fue por "corte administrativo".

"Anoche nos hablaron para cancelar el resto de las funciones que se tenían programadas para viernes, sábado y domingo. Yo tengo cinco programadas: dos hoy, dos mañana y una el domingo. No dieron más explicaciones, simplemente se cancela el proyecto".

Chávez se pronunció contra la falta de seriedad del programa, pues aseguró que era la segunda vez que Juntos por la Paz le cancelaba la presentación a la comunidad de la Nuevo México, ya que, en un principio, las funciones estaban programadas para hace dos semanas.

También recalcó que el compromiso de En el Surco, su compañía de teatro, era muy fuerte con esa comunidad. Esto debido a que fueron sus integrantes quienes realizaron el trabajo de investigación, visitando el barrio y entrevistando a los vecinos de la Nuevo México, para escribir la obra. Le resultó una falta de respeto que a la comunidad se leprometa algo y no se le cumpla.

"No podía cancelarles una vez más, por eso estamos haciendo la función sin ellos (Juntos por la Paz), porque nosotros le debemos mucho a esta comunidad".

Chávez aseguró que la función que logró darse el día de ayer fue gracias a En el Surco y su gestión contra reloj al conseguir los elementos técnicos como el sonido, la iluminación, y lo necesario para representar la obra.

"Lo que sí me queda claro es que (Juntos por la Paz) fue una convocatoria engañosa y de mala fe. Porque si todos los que estamos aquí actuamos de buena fe, la institución está actuando de mala fe porque no nos han dado ni una explicación".

Antes de las 19:00 horas, tras montar el escenario en las canchas del centro comunitario y ante un público de aproximadamente 30 personas, la compañía En el Surco logró poner en escena La Nuevo México: Allí donde quedó el ombligo.

La obra comienza con la proyección de un video, donde se hojean páginas de periódicos que narran la época de violencia extrema que vivió La Laguna. Entre las letras aparecen los recuerdos dolorosos que asechan a la Nuevo México, cuando un cártel del narcotráfico desplazó a más de 200 familias con el fin de adueñarse del barrio y de su zona estratégica enclavada en el cerro.

Las historias y vivencias se transmiten a los presentes a través de los actores, como aquella donde un camión se accidentó con danzantes en el cerro y que algunos de los vecinos pudieron recordar. También posee un discurso identitario, no sólo para los vecinos de la Nuevo México, sino también para el resto de Torreón, pues hace un llamado al ciudadano para señalarle que el Poniente también forma parte de su historia.