LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA:

En esta ocasión le quiero platicar de la gran nación Cahíta, la que en épocas prehispánicas ocupó gran parte del norte de Sinaloa y el sur de Sonora en donde habitaban varias familias. En la parte sonorense dos en particular que subsisten hasta nuestros días: los yaquis y los mayos que ocupan precisamente las márgenes del río Yaqui y del río Mayo.

Para ellos estar bichi es estar desnudo. El vocablo parece ser de origen zapoteco y se refiere en principio a algo seco, pero no es porque cuando lo vean a uno encueradito le vayan a decir que se le ve todo seco, sino que se refiere en principio a un árbol que cuando está seco se le caen las hojas y queda desnudo.

En el idioma cahíta el término bichi se extendía a bichicori que es un individuo flaco y seco, vocablo que puede referirse también a fruta seca, especialmente a cierto tipo de calabaza que los indios dejan orear para comerla.

Es un idioma muy musical. En él, el cobanaro es el gobernador, el cacique o cualquier jefe que no tiene superior jerárquico. En cada uno de los ocho pueblos del Río Yaqui y de los ocho del Mayo, había un cobanaro que era el jefe, el patriarca. La palabra cobanaro se deriva de coba que quiere decir cabeza. Es como capitán que se deriva de cápita que en latín es precisamente la cabeza.

Otro vocablo derivado de la lengua cahita que seguramente usted conoce es buki, y lo conoce por el grupo musical de Los Bukis que comandaba Marco Antonio Solís, aunque la grafía correcta del término no es ésa, sino vuqui, que se refiere a un rapazuelo. Rapazuelo es un término que ya no use utiliza y que no aparece en el diccionario, viene de rapaz que es un muchacho, y zuelo que es un diminutivo, o sea que es un muchachito.

En la región cahíta, el bacanora es un aguardiente que se obtiene del maguey sonorense. El bacanora se llama así porque en la localidad de Bacanora era donde se destilaba el de mayor calidad.

Para ellos el cócori es el chile, especialmente el chiltepín. Originalmente el chiltepin es chilli tecpin, que en náhuatl se refiere a una pulga. Entonces el chiltepin es el chile pulga y chiltepin es como se le llama allá al que nosotros conocemos ahora como chile piquín.

Ya en la mezcla lingüística con el español surgen vocablos como pascola que es un baile de los indios de la raza cahíta, en una forma que deriva de páscoa o pasco y que para ellos significa fiesta, pero se cree que el vocablo pascola no es sino una alteración de la palabra Pascua.

El pascol, que es quien ejecuta este baile, por lo general es un hombre agudo e ingenioso según la descripción que de él hace don Horacio Sobarzo en su libro sobre el "Vocabulario Sonorense". Mientras baila, el pascol va forjando anécdotas y cuentos morales o satíricos, que refiere a su auditorio en tono muy agradable, haciendo variar la diversión que de otro modo sería monótona y fastidiosa.

Luis Carlos Rodríguez: "¿Es cierto que la palabra aguacate viene de testículo?"

Así es. En náhuatl la palabra ahuacatl se refiere originalmente a los testículos.

