'Ustedes no se hagan patos' pide AMLO a sembradores

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los beneficiarios del programa Sembrando Vida en la comunidad de Amatán, Chiapas, que "no se hagan patos" con los apoyos que están recibiendo para sembrar parcelas ejidales, y que lo aprovechen "por las generaciones futuras".

"Vengo a decirles que aprovechen esta oportunidad para que salgan adelante y, sobre todo, se les deje una herencia a los hijos, a los nietos, a los que vienen detrás de nosotros. Que nos ayuden todos para que el que está recibiendo el apoyo siembre en su tierra, porque no es que 'me canso ganso' y ustedes se van a hacer patos, no es nada más ya me dan mi dinero y a la hamaca. ¡Compañero, escucha, en la hamaca no se lucha!", dijo.

El mandatario afirmó que ya se están trabajando un poco más de 500 mil hectáreas a través del apoyo a 200 mil sembradores, y adelanto que el próximo año el programa se va a ampliar al doble, con otras 500 mil hectáreas y, en total, 400 mil sembradores.

"Y vengo a decirles que no es empleo temporal. No es nada más por este año, son los cinco años que voy a ser presidente que van a recibir ese apoyo, para cultivar sus parcelas", indicó.

López obrador añadió que planteó a la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, que la entrega de los apoyos se pueda ampliar a un año después de que él deje la presidencia, en 2025.

Antes de llegar al evento, en los ejidos de Reforma y Granada, habitantes del municipio lo esperaban con pancartas de exigencias para que eche a andar el hospital regional ‘Manuel Velasco Suárez’, que el exgobernador Manuel Velasco Coello (PVEM) inauguró pero no funciona por falta de médicos, material de curación y medicinas.

Ahí, el presidente se comprometió a que Juan Ferrer, encargado del Instituto de Salud para el Bienestar, acudirá a la comunidad y verá la manera de echarlo a andar, para que los enfermos de la comunidad de Amatán no tengan que trasladarse hasta Tabasco para ser atendidos.

"Yo voy a estar ayudando en todo, me han pedido lo del camino también, vamos a atender la demanda del camino, yo se lo voy a encargar a Rutilio Escandón, y voy a ayudarle para que tenga el presupuesto, pero que él se haga cargo de ver cómo se construye el camino", señaló.

Por su parte, el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, destacó que los apoyos que entrega el gobierno federal en las comunidades más alejadas de Chiapas son "verdadera justicia social para el pueblo", y agradeció que el propio presidente sea quien vigila que los apoyos se entreguen de manera personal.

"Además, este programa de sembrando vida es visionario, porque le da sustento a la gente, se apoya a la gente, pero también se protege al medio ambiente, y es un apoyo muy importante para todos los chiapanecos", declaró.