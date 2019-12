Los memes que trajo la nueva consola Xbox Series X

Tras el anuncio de la nueva entrega de la consola de Microsoft, durante la entrega de premios The Game Awards 2019, el público no pudo pasar por desapercibido el diseño de este producto que ha diferencia de sus antecesoras cuenta con una forma alargada que recuerda a una PC o incluso un refrigerador.

Según anunció Microsoft el dispositivo llegará a finales del 2020.

When the first Xbox Series X was made. pic.twitter.com/vP9fxWSJl6